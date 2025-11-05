पंजाब रोडवेज के ड्राइवर को बोलेरो चालक ने पीट- पीटकर मार डाला, हॉर्न बजाने पर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली जिले के कुराली बस स्टैंड पर मंगलवार शाम पंजाब रोडवेज के ड्राइवर की लोहे की राड पर हत्या कर दी गई। मृतक ड्राइवर की पहचान 36 वर्षीय जगजीत सिंह के रूप में हुई। वह जालंधर रोडवेज डिपो में तैनात था। बस चंडीगढ़ से जालंधर आ रही थी।

कुराली लाइट प्वाइंट पर साइड लेने के लिए बस के ड्राइवर ने जब हार्न बजाया तो बोलेरो चालक ने तैश में आकर उसके सीने पर लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज के कंडकर और राहगीरों की मदद से घायल जगजीत को कुराली के सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां फर्स्ट एड देने के बाद डाक्टरों ने उसे मोहाली रेफर कर दिया।

डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जालंधर डिपो के कर्मचारी चानण सिंह ने बताया कि जगजीत सिंह मालोवाल टांगरा (अमृतसर) गांव का रहने वाला था। जबकि आरोपित सुखजीत सिंह कुराली के गांव पडियाला का ही रहने वाला है। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चालक मंगलवार सुबह बस लेकर चंडीगढ़ के लिए निकला था।