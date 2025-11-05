Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब रोडवेज के ड्राइवर को बोलेरो चालक ने पीट- पीटकर मार डाला, हॉर्न बजाने पर हुआ था विवाद

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:27 AM (IST)

    मोहाली के कुराली बस स्टैंड पर पंजाब रोडवेज के ड्राइवर जगजीत सिंह की बोलेरो चालक द्वारा लोहे की राड से हमला करके हत्या कर दी गई। घटना हार्न बजाने पर हुई बहस के बाद हुई। पुलिस ने आरोपी सुखजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक जालंधर रोडवेज डिपो में तैनात था और अमृतसर का रहने वाला था।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोहाली में पंजाब रोडवेज ड्राइवर की हत्या, बोलेरो चालक गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली जिले के कुराली बस स्टैंड पर मंगलवार शाम पंजाब रोडवेज के ड्राइवर की लोहे की राड पर हत्या कर दी गई। मृतक ड्राइवर की पहचान 36 वर्षीय जगजीत सिंह के रूप में हुई। वह जालंधर रोडवेज डिपो में तैनात था। बस चंडीगढ़ से जालंधर आ रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुराली लाइट प्वाइंट पर साइड लेने के लिए बस के ड्राइवर ने जब हार्न बजाया तो बोलेरो चालक ने तैश में आकर उसके सीने पर लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज के कंडकर और राहगीरों की मदद से घायल जगजीत को कुराली के सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां फर्स्ट एड देने के बाद डाक्टरों ने उसे मोहाली रेफर कर दिया।

    डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जालंधर डिपो के कर्मचारी चानण सिंह ने बताया कि जगजीत सिंह मालोवाल टांगरा (अमृतसर) गांव का रहने वाला था। जबकि आरोपित सुखजीत सिंह कुराली के गांव पडियाला का ही रहने वाला है। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चालक मंगलवार सुबह बस लेकर चंडीगढ़ के लिए निकला था।

    चंडीगढ़ से वापसी में कुराली पहुंचने पर बस स्टैंड के पास लाइट प्वाइंट पर साइड लेने के लिए हार्न बजाने पर बोलेरो चालक से बहस हो गई। इसके बाद यह वारदात हुई। पंजाब रोडवेज की शिकायत पर कुराली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।