जीरकपुर के नामी होटल में था शुद्ध शाकाहारी भोजन का वेन्यू, वेज खाने में चिकन का टुकड़ा मिलने से हंगामा

जीरकपुर के एक होटल में रिंग सेरेमनी के दौरान वेज खाने में चिकन निकलने से हंगामा हो गया। मेहमानों ने खाने में मांस का टुकड़ा मिलने पर आपत्ति जताई। होटल प्रबंधन ने माफी मांगी और पुलिस को सूचना दी गई। होटल के जनरल मैनेजर ने इसे स्टाफ की लापरवाही बताया और जांच का आश्वासन दिया। इस घटना से मेहमान और स्थानीय लोग नाराज हैं।

संवाद सहयोगी,जीरकपुर। जीरकपुर–शिमला हाईवे स्थित एक नामी होटल में आयोजित रिंग सेरेमनी कार्यक्रम उस समय हंगामे में बदल गया जब मेहमानों की थालियों में परोसे गए वेज भोजन में चिकन का टुकड़ा निकल आया। इस घटना ने न सिर्फ समारोह की खुशी में खलल डाला बल्कि मेहमानों में गुस्से का माहौल भी पैदा कर दिया।

बलटाना निवासी अनिल कुमार की भांजी की रिंग सेरेमनी के लिए होटल में विशेष व्यवस्था की गई थी। मेन्यू को ध्यान में रखते हुए साफ निर्देश दिए गए थे कि सारा भोजन लहसुन–प्याज रहित शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। लेकिन खाने के दौरान अचानक बुफे से परोसी गई एक प्लेट में चिकन का टुकड़ा मिलने पर मेहमान भड़क उठे।

अनिल कुमार के मुताबिक, जैसे ही यह बात सामने आई तो समारोह में मौजूद कई रिश्तेदारों और मेहमानों ने आपत्ति जताई और प्रबंधन से जवाब मांगा। मामला बढ़ता देख तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी होटल पहुंच गई। अनिल का कहना है कि होटल प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और बिल में कुछ छूट भी दी। इसके अलावा बलटाना चौकी बुलाया गया है ताकि मामले की औपचारिक जांच पूरी की जा सके।

होटल मैनेजर बोला-स्टाफ ने बरती लापरवाही होटल के जनरल मैनेजर करतार सिंह ने भी घटना की पुष्टि की। उन्होंने माना कि यह चूक होटल स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई। करतार सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और संबंधित कर्मचारियों से जवाब-तलब किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।

इस घटना ने समारोह में आए मेहमानों को काफी आहत किया। कई लोगों ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं और विश्वास से जुड़ा मामला होने के बावजूद होटल प्रबंधन ने गंभीर लापरवाही की। कुछ मेहमानों का कहना था कि अगर यह चूक समय रहते पकड़ में न आती तो कई लोग मांसाहारी भोजन कर बैठते, जो अस्वीकार्य है।