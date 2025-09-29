Language
    हजारों छात्र-छात्राओं को देशभक्ति का संदेश, पीयू के लॉ ऑडिटोरियम में गूंजा “तेरी मिट्टी में मिल जावां...”

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:12 PM (IST)

    इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर इंद्रेश उपाध्याय ने पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। गायक बी प्राग ने देशभक्ति गीत गाकर माहौल को देशप्रेम से भर दिया। कर्तव्यनिष्ठ युवा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए और प्रेरणा लेकर लौटे।

    कर्तव्यनिष्ठ युवा मंच के कार्यक्रम में जुटे हजारों छात्र-छात्राएं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। युवा ही देश का भविष्य हैं और यदि वे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो भारत विश्व में नई पहचान बनाएगा। इस संदेश के साथ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर इंद्रेश उपाध्याय ने  पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में जुटे हजारों छात्र-छात्राओं में जोश भर दिया। वहीं, गायक बी प्राग ने अपने लोकप्रिय गीत “तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां” गाकर देशभक्ति और भावनाओं का ऐसा रंग भरा कि पूरा माहौल देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत हो गया।

    युवाओं में नई सोच और नई ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से कर्तव्यनिष्ठ युवा मंच के इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लॉ ऑडिटोरियम खचाखच भर गया था। जगह न मिलने पर कई छात्र-छात्राएं सीढ़ियों पर बैठकर कार्यक्रम का हिस्सा बने। 

    इंद्रेश उपाध्याय ने अपने संबोधन में युवाओं को नशे से दूर रहने और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का संदेश दिया। उनका संबोधन इतना प्रभावशाली रहा कि ऑडिटोरियम भावुक माहौल से भर गया और कई युवाओं की आंखों में आंसू छलक आए। कार्यक्रम के संयोजक रचित जैन ने कहा कि गर्व है कि इतने बड़े पैमाने पर युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रेरणा लेकर लौटे।

    आयोजक संजीव राणा ने कहा कि यह आयोजन हर युवा के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र पाल मल्होत्रा, डीएसडब्ल्यू अमित चौहान, हैफर्ड जनरल मैनेजर पूजा चौधरी और पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट गौरव वीर सोहल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे।