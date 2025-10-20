चंडीगढ़ के डब्बा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल; मौके पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौजूद
चंडीगढ़ के दरिया क्षेत्र में एक डब्बा फैक्ट्री में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने का कारण शॉर्टसर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री में पैकिंग सामग्री होने से आग तेजी से फैली। फिलहाल, नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दरिया क्षेत्र की गली नंबर-01 स्थित एक डब्बा फैक्ट्री में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार फैल गया।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के थाना पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्यों में जुट गए।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने के साथ एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। आसपास के मकानों में रह रहे लोग सुरक्षा के लिए घरों से बाहर निकल आए।
दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर ठंडा करने का कार्य जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। प्रारंभिक जांच में शॉर्टसर्किट को आग लगने की संभावित वजह बताया जा रहा है।
फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री और कार्टन रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।