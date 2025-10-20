चंडीगढ़ के डब्बा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल; मौके पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौजूद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दरिया क्षेत्र की गली नंबर-01 स्थित एक डब्बा फैक्ट्री में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार फैल गया।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के थाना पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्यों में जुट गए।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने के साथ एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। आसपास के मकानों में रह रहे लोग सुरक्षा के लिए घरों से बाहर निकल आए। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर ठंडा करने का कार्य जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। प्रारंभिक जांच में शॉर्टसर्किट को आग लगने की संभावित वजह बताया जा रहा है।