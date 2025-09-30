घर में चल रहा था कीर्तन, चोरों ने गहनों पर डाला हाथ, मनीमाजरा में हुई वारदात ने सभी को चौंकाया

चंडीगढ़ के मनीमाजरा में एक घर में कीर्तन के दौरान लाखों के गहने चोरी हो गए। सुमेश चंद ने बताया कि उनकी पत्नी ने गहने अलमारी में रखे थे जो बाद में गायब मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलमारी का ताला न टूटने से चोरी में किसी करीबी के शामिल होने का शक है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा के माडर्न हाउसिंग काम्पलेक्स में एक घर से लाखों के गहने चोरी हो गए। चोरी की यह वारदात उस वक्त हुई जब घर में कीर्तन चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मकान नंबर 5514 में रहने वाले सुमेश चंद (62) ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी मीरा देवी ने सुबह करीब 11 बजे अपने गहने अलमारी में सुरक्षित रख दिए थे। जब बाद में अलमारी की जांच की गई तो उसमें रखे गहने गायब मिले।

घर से एक सोने का मंगलसूत्र, नेकलेस, दो सोने की अंगूठियां, एक जोड़ी चांदी की पायल और एक अन्य सोने का सामान चोरी कर लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अलमारी का ताला टूटा नहीं पाया गया। इससे यह शक गहरा गया है कि चोरी घर में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा ही की गई होगी, जिसने मौका देखकर गहने चुरा लिए।