    मोहाली में पुलिस थाने के बाहर लगी भीषण आग, चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल; 10-12 गाड़ियां जलकर राख

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:45 PM (IST)
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:45 PM (IST)

    मोहाली के फेज-8 थाना परिसर में खड़ी जब्त की गई 10-12 गाड़ियों में दोपहर को आग लग गई। धमाकों के साथ फैली आग से इलाके में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बैटरी एवं दूसरे सामान की वजह से धमाके के साथ आग लगी है।

    देखते ही देखते 10 से 12 गाड़ियां जलकर राख हो गई।

    जागरण संवाददाता, मोहाली।  फेज-8 थाना परिसर के सामने खाली जगह में खड़ी गाड़ियों में बुधवार दोपहर आग लग गई। देखते ही देखते 10 से 12 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये सभी गाड़ियां थाना फेज-8 की केस प्राॅपर्टी थी और अलग-अलग मामलों में जब्त की गई थी। बैटरी एवं दूसरे सामान की वजह से धमाके के साथ आग लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही कई तेज धमाके हुए जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। 

    फोर्टिस अस्पताल, पुडा भवन, पंचायत भवन और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड जैसी प्रमुख इमारतों के पास होने के कारण आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। उन्होंने बताया कि उनकी निजी गाड़ियां सुरक्षित निकाल ली गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियां भी चपेट में आ गई।

    सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन सड़क के चारों तरफ जाम के कारण उन्हें पहुंचने में देरी हुई। इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान फोर्टिस अस्पताल की फायर फाइटिंग टीम भी सहायता के लिए पहुंची। पुलिस ने कहा कि अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। फेज-8 थाना पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने आशंका जताई है कि आग शार्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण से लगी हो सकती है।