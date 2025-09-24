मोहाली में पुलिस थाने के बाहर लगी भीषण आग, चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल; 10-12 गाड़ियां जलकर राख

मोहाली के फेज-8 थाना परिसर में खड़ी जब्त की गई 10-12 गाड़ियों में दोपहर को आग लग गई। धमाकों के साथ फैली आग से इलाके में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बैटरी एवं दूसरे सामान की वजह से धमाके के साथ आग लगी है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-8 थाना परिसर के सामने खाली जगह में खड़ी गाड़ियों में बुधवार दोपहर आग लग गई। देखते ही देखते 10 से 12 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये सभी गाड़ियां थाना फेज-8 की केस प्राॅपर्टी थी और अलग-अलग मामलों में जब्त की गई थी। बैटरी एवं दूसरे सामान की वजह से धमाके के साथ आग लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही कई तेज धमाके हुए जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।

फोर्टिस अस्पताल, पुडा भवन, पंचायत भवन और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड जैसी प्रमुख इमारतों के पास होने के कारण आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। उन्होंने बताया कि उनकी निजी गाड़ियां सुरक्षित निकाल ली गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियां भी चपेट में आ गई।