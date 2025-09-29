जीरकपुर में फ्लैट का सौदा कर कब्जा नहीं दिया, रॉयल इम्पायर अपार्टमेंट के डायरेक्टर पर केस दर्ज

जीरकपुर में रॉयल इम्पायर अपार्टमेंट के डायरेक्टर के खिलाफ फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वेदप्रकाश गोयल ने शिकायत की कि 14 साल पहले फ्लैट का सौदा हुआ था जिसके लिए उन्होंने 39.15 लाख रुपये दिए लेकिन उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिला है। आरोप है कि डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को बेच दिया और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। रुपये लेकर 14 वर्ष में भी फ्लैट न देने के मामले में रॉयल इम्पॉयर अपार्टमेंट के डायरेक्टर जीवन गर्ग और प्रिंस गर्ग के खिलाफ ढकोली थाना पुलिस ने विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी व आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस मामले में सेक्टर-20 पंचकूला के रहने वाले वेदप्रकाश गोयल की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेदप्रकाश का कहना है कि रॉयल इम्पॉयर अपार्टमेंट के डायरेक्टर जीवन गर्ग ने अपने प्रोजेक्ट में फ्लैट नंबर 202 टावर ब्लॉक एफ का सौदा 40 लाख रुपये में किया था। वेद से कुल 39.15 लाख रुपये लेकर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2012 में प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बैंक डिफॉल्टर हो गए थे। इसके चलते कई वर्षों तक लगातार प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई और न्यायालय कार्रवाई चलती रही।