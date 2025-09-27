जीरकपुर में व्यापारी से 17.74 लाख की ठगी, सीमेंट कंपनी डायरेक्टर समेत पांच पर एफआईआर

जीरकपुर में एक पेट्रो केमिकल व्यापारी से जम्मू-कश्मीर की सीमेंट कंपनी के डायरेक्टरों और मैनेजर ने लगभग 19 लाख का पेट कोक खरीदा जिसमें से केवल 2 लाख का भुगतान किया। बाकी रकम और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नहीं दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। एक व्यापारी से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में जम्मू-कश्मीर स्थित एक सीमेंट कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि उनकी जीरकपुर पेट्रो केमिकल्स नाम से फर्म है, जो पेट कोक का कारोबार करती है।

कुलदीप ने बताया कि पुलवामा स्थित इतफाक सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ खान, वकार आसिफ, तनवीर अहमद खान, जुबेर तनवीर और परचेजिंग मैनेजर मोहम्मद अशरफ ने सितंबर और अक्टूबर 2023 के दौरान उनकी फर्म से कुल 19,74,907 रुपये का पेट कोक खरीदकर केवल दो लाख रुपये का ही भुगतान किया। बाकी 17,74,907 रुपये बकाया छोड़ दिए।