Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीरकपुर में व्यापारी से 17.74 लाख की ठगी, सीमेंट कंपनी डायरेक्टर समेत पांच पर एफआईआर

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:34 PM (IST)

    जीरकपुर में एक पेट्रो केमिकल व्यापारी से जम्मू-कश्मीर की सीमेंट कंपनी के डायरेक्टरों और मैनेजर ने लगभग 19 लाख का पेट कोक खरीदा जिसमें से केवल 2 लाख का भुगतान किया। बाकी रकम और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नहीं दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जांच के बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। एक व्यापारी से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में जम्मू-कश्मीर स्थित एक सीमेंट कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर सहित पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि उनकी जीरकपुर पेट्रो केमिकल्स नाम से फर्म है, जो पेट कोक का कारोबार करती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुलदीप ने बताया कि पुलवामा स्थित इतफाक सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ खान, वकार आसिफ, तनवीर अहमद खान, जुबेर तनवीर और परचेजिंग मैनेजर मोहम्मद अशरफ ने सितंबर और अक्टूबर 2023 के दौरान उनकी फर्म से कुल 19,74,907 रुपये का पेट कोक खरीदकर केवल दो लाख रुपये का ही भुगतान किया। बाकी 17,74,907 रुपये बकाया छोड़ दिए।

    इतना ही नहीं, पांचों ने इन बिलों पर जीएसटी क्लेम भी कर लिया और करीब चार लाख रुपये का ट्रांसपोर्ट खर्च भी नहीं चुकाया। कुलदीप ने जब बार-बार भुगतान की मांग की तो आरोपित टालमटोल करने लगे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सभी पांचों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।