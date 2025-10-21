Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीवाली पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के 76 वकीलों को तोहफा, सीनियर एडवोकेट नियुक्त

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 12:41 AM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट की पदवी दी है। इन वकीलों को प्रतिवर्ष 10 मुफ्त कानूनी सहायता मामले संभालने होंगे। इस सूची में कई विशेषज्ञ वकील शामिल हैं, जैसे अनिल मल्होत्रा, नवदीप सिंह, और लोकेश सिंघल। चयन प्रक्रिया में 210 आवेदकों में से 76 को चुना गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीवाली पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के 76 वकीलों को तोहफा। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का पदवी प्रदान की। अधिसूचना में स्पष्ट शर्त लगाई गई है कि ये सभी वकील प्रतिवर्ष 10 निशुल्क कानूनी सहायता (फ्री लीगल एड) मामले संभालेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पदवी प्राप्त करने वालों में शामिल वकील

    राज कुमार शर्मा अशीत मलिक रंजन कुमार हंडा रवि सोढ़ी अनिल मल्होत्रा नरेशिंदर सिंह बोपराय जगदीश मंचंदा अमित सेठी अजनीश राज टक्कर सुदीप महाजन जसदीप सिंह टूर सरतेज सिंह नरूला मनीष जैन सुखजिंदर सिंह बेहल सुखंत गुप्ता इंदर पाल सिंह डोबिया विकास सिंह आदर्श कुमार जैन गुरप्रीत सिंह कमल सहगल योगेश पुटनी अशु मोहन पंची संजीव गुप्ता जसदीप सिंह गिल दीपेंद्र सिंह मंसूर अली सुनील कुमार सिंह पंवार राज कुमार (आर.के. अरोड़ा) लोकेश सिंघल मनदीप सिंह सचदेव अरविंद मौदगिल सतवंत सिंह रंगी अश्वनी कुमार तलवार विकास चत्राथ परदीप सिंह (पूनिया) हेमंत बसी पवन गिरधर गौतम दत्त अमरदीप सिंह (एडीएस सुखीजा) प्रेमजीत सिंह (हुंडल) अनुराग गोयल संत पाल सिंह सिद्धू प्रमिला नैन विपिन महाजन गुरबिंदर सिंह ढिल्लों मोनिका छिब्बर सरजू पुरी करमबीर सिंह नलवा अमन बहरी पूजा शर्मा (पूजा चोपड़ा) सलील देव सिंह बाली सुनीश बिंदलिश पंकज परमिंदर सिंह शेखों नवदीप सिंह राजीव आनंद संदीप गोयल अंकुर मित्तल रविंदर सिंह रंधावा गौरव मोहुंटा जसदेव सिंह मेहंदीरत्ता प्रदीप विर्क कुणाल दावर राहुल शर्मा धीरज जैन दिव्या शर्मा रविंदर मलिक @ रविंदर मलिक (रवि) सरजित भदू सुनील कुमार नेहरा चंचल कुमार सिंघला मनींदर सिंह अमन पाल क्षितिज शर्मा पूनित कौर सेखों प्रीत इंदर सिंह (अहलूवालिया) अक्षय कुमार जिंदल

    सूची में पांच महिला वकील शामिल हैं: पूनित कौर सेखों, दिव्या शर्मा, मोनिका छिब्बर, पूजा शर्मा (पूजा चोपड़ा) और प्रमिला नैन।

    अनिल मल्होत्रा: परिवार कानून और बाल हिरासत विवादों में विभिन्न हाईकोर्टों में एमिकस क्यूरी के रूप में सहायता प्रदान की, जिसमें अंतरराष्ट्रीय पैरेंटल चाइल्ड एब्डक्शन मामले शामिल हैं।

    नवदीप सिंह (मेजर): सैन्य कानून के प्रमुख विशेषज्ञ। वे लेखक, वकील और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व अधिकारी हैं। सर्तेज सिंह नरूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष।

    विकास चतरथ: सेवा कानून के विशेषज्ञ। वे यूट्यूब चैनल ''बीयॉन्ड लॉ सीएलसी'' चलाते हैं, जहां पूर्व न्यायाधीश सहित कानूनी विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर बोलते हैं।

    लोकेश सिंघल: हरियाणा सरकार के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल। वे सुप्रीम कोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंकुर मित्तल और पवन गिरधर: चंडीगढ़ में एडिशनल एडवोकेट जनरल।

    धीरज जैन: संघ सरकार के सीनियर पैनल काउंसल। वे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) सत्य पाल जैन के पुत्र हैं।

    अरविंद मौदगिल: संघ सरकार के सीनियर पैनल काउंसल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के रूप में प्रतिनिधित्व किया।

    दिव्या शर्मा: 2023 से केंद्रीय सरकार के सीनियर पैनल में।

    योगेश पुटनी: वर्षों से इनकम टैक्स विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसल।

    चयन प्रक्रिया: 2024 में हाईकोर्ट में 210 वकीलों ने सीनियर पदवी के लिए आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर पदवी प्रक्रिया पर लंबित मामले के कारण यह प्रक्रिया विलंबित हो गई थी। योग्य उम्मीदवारों से बातचीत के बाद, समिति ने पिछले माह 64 वकीलों को मंजूरी दी। हालांकि, फुल कोर्ट ने मतदान कर 12 और आवेदकों को भी स्वीकृति प्रदान की। अब हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेटों की संख्या 300 से अधिक हो गई है। पिछली नियुक्तियां 2021 में की गई थीं।