तारीख पर तारीख... 62 साल पुराने संपत्ति विवाद का अब हुआ निपटारा, 80 साल के वारिस को फरीदाबाद में सौंपी जाएगी जमीन

राज्य ब्यूरो,l चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्षेत्र के सबसे लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों में से एक का पटाक्षेप करते हुए निजी डेवलपर के खिलाफ मूल आवंटी के अधिकारों की पुष्टि की है।

अदालत ने आदेश दिया है कि फरीदाबाद जिले में 62 वर्ष पहले खरीदी गई 5,103 वर्ग फुट भूमि अब मूल खरीददार के इकलौते वारिस 80 वर्ष से अधिक आयु के सीके आनंद को सौंपी जाए। जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कोई भी पक्ष, जो दशकों तक अनुबंध के क्रियान्वयन में देरी करता रहा हो, वह आज की बढ़ी हुई बाजार कीमतों को अपने बचाव का आधार नहीं बना सकता।