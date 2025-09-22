देशभर से 126 एयरफोर्स स्कूलों से 520 खिलाड़ी पहुंचेंगे चंडीगढ़, 38 खेल स्पर्धाओं में दिखाएंगे दमखम

देशभर से 126 एयरफोर्स स्कूलों से 520 खिलाड़ी पहुंचेंगे चंडीगढ़, 38 खेल स्पर्धाओं में दिखाएंगे दमखम
3-बीआरडी चंडीगढ़ 14वीं एयरफोर्स स्कूल एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 24 सितंबर से शुरू होकर यह तीन दिवसीय चैंपियनशिप 26 सितंबर को समाप्त होगी। देशभर से 126 स्कूलों के 520 खिलाड़ी 38 खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। एयर मार्शल विजय कुमार चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे जबकि एयर मार्शल एस शिवकुमार समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। 3-बीआरडी तीसरी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 14वीं एयरफोर्स स्कूल एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी 3-बीआरडी चंडीगढ़ करेगा। यह तीसरा मौका है जब चंडीगढ़ में यह प्रतियोगिता हाे रही है, जिसका आगाज 24 सितंबर को सेक्टर-7 स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स में होगा। 100, 200, 400 और 800 मीटर रेस और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बालीवॉल और शतरंज समेत 38 खेल प्रतियोगिताओं में देशभर से सात कमांड के 126 स्कूलों के तकरीबन 520 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे।
सोमवार को 3-बीआरडी परिसर में एयर सीएमडीई निपुण गुप्ता के नेतृत्व में चैंपियनशिप की ट्राॅफी और मस्कट फीनिक्स का अनावरण किया गया। निपुण गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2008 में एयरफोर्स स्कूल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। 3-बीआरडी चंडीगढ़ तीसरी बार चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है।
निपुण गुप्ता ने बताया कि एयरफोर्स स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा के साथ-साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास उद्देश्य है। शिक्षा के साथ-साथ बच्चे खेलकूद गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, इसी उद्देश्य से हर साल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। मस्कट फीनिक्स, फीनिक्स लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जोकि बच्चों को हर चुनौती से उभरने के लिए प्रेरित करता तथा खेल भावना को दर्शाता है।
एयर मार्शल विजय कुमार करेंगे चैंपियनशिप का शुभारंभ
24 सितंबर को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेनटेंनशन कंमाड, एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग बतौर मुख्यातिथि चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। चैंपियनशिप के शुभारंभ पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खिलाड़ी मार्चपास्ट करेंगे। इसके साथ ही 26 सितंबर को समापन समारोह में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासनिक, एयर मार्शल एस शिवकुमार बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे और विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। ओवरऑल चैंपियन और विजेता टीमों को ट्राफी प्रदान करेंगे।
