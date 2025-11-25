हाईवे पर बस रुकवाते ही अंदर घुसे पुलिसकर्मी, बोले- कोई हिलेगा नहीं, हथियारों समेत 5 लुटेरे दबोचे, यात्री सहमे
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक बस में घुसकर हथियारों से लैस पांच लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मियों ने नेशनल हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की बस काे रुकवाया और दौड़कर अंदर घुसे। बस में घुसते ही यात्रियों को हिलने से मना कर दिया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। इसके बाद छिपकर बैठे पांच लुटेरों को दबोच लिया। उसने पिस्टलें भी बरामद हुई। इस कार्रवाई से यात्री सहम गए।
संवाद सहयोगी, जीरकपुर। चंडीगढ़–अंबाला नेशनल हाईवे पर पॉम रिजॉर्ट के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हरियाणा पुलिस के जवान हरियाणा रोडवेज की बस को रुकवाते ही दौड़कर अंदर घुसे। कहा कि कोई अपनी सीट से हिलेगा नहीं। इसके बाद बस में छिपे बैठे 5 कुख्यात लुटेरों को दबोच लिया। कार्रवाई इतनी अचानक थी कि बस में बैठी सवारियां सहम गईं। पुलिस ने पांचों लुटेरों से पिस्टल भी बरामद की हैं।
पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक, हरियाणा के करनाल जिले में शादी वाले घर में दूल्हे को गोली मारकर 80 लाख रुपये लूटने के बाद लुटेरे अपनी वैगनार कार वहीं पर छोड़कर हरियाणा रोडवेज की बस से चंडीगढ़ की ओर भाग रहे थे। हरियाणा सीआईए ने तुरंत जीरकपुर स्थित पॉम रिजॉर्ट के पास नाका लगाया और बस रुकवाकर लुटेरों को धर दबोचा।
लुटेरों की पहचान राजीव उर्फ राजा निवासी ताजगंज लुधियाना, दीपक उर्फ हैरी निवासी बहादुरगढ़ रोड शिवपुरी लुधियाना, प्रिंस कुमार, अमृत पाल निवासी शिमलापुरी बरोटा रोड लुधियाना तथा अभिषेक निवासी शिमलापुरी जीतो मार्केट लुधियाना (पंजाब) के रूप में हुई है। पांचों को बस में बैठे हुए काबू किया गया।
सूत्रों के अनुसार, करनाल पुलिस तीन घंटे के भीतर ही लुटेरों के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करने में सफल रही और जीरकपुर पुलिस की सहायता से उनकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि, मोहाली जिले की सीआईए खरड़ ने खुद को इस कार्रवाई से पूरी तरह अनजान बताया।
सीआईए खरड़ के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरमिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और न ही हरियाणा सीआईए ने इस संबंध में किसी तरह का संपर्क किया है।
