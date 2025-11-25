हाईवे पर बस रुकवाते ही अंदर घुसे पुलिसकर्मी, बोले- कोई हिलेगा नहीं, हथियारों समेत 5 लुटेरे दबोचे, यात्री सहमे

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। चंडीगढ़–अंबाला नेशनल हाईवे पर पॉम रिजॉर्ट के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हरियाणा पुलिस के जवान हरियाणा रोडवेज की बस को रुकवाते ही दौड़कर अंदर घुसे। कहा कि कोई अपनी सीट से हिलेगा नहीं। इसके बाद बस में छिपे बैठे 5 कुख्यात लुटेरों को दबोच लिया। कार्रवाई इतनी अचानक थी कि बस में बैठी सवारियां सहम गईं। पुलिस ने पांचों लुटेरों से पिस्टल भी बरामद की हैं।

पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक, हरियाणा के करनाल जिले में शादी वाले घर में दूल्हे को गोली मारकर 80 लाख रुपये लूटने के बाद लुटेरे अपनी वैगनार कार वहीं पर छोड़कर हरियाणा रोडवेज की बस से चंडीगढ़ की ओर भाग रहे थे। हरियाणा सीआईए ने तुरंत जीरकपुर स्थित पॉम रिजॉर्ट के पास नाका लगाया और बस रुकवाकर लुटेरों को धर दबोचा।