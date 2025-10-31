Language
    Punjab News: बढ़ गई निलंबित DIG भुल्लर की मुश्किलें, विजिलेंस ब्यूरो ने दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:36 PM (IST)

    विजिलेंस ब्यूरो ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का तीसरा मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उनकी आय से अधिक संपत्ति के खुलासे के बाद की गई है। भुल्लर, जिन्हें पहले रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, आज सीबीआई अदालत में पेश किए जाएंगे। सीबीआई ने भी उनके खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया है।

    विजिलेंस ब्यूरो ने भुल्लर के खिलाफ दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज कर लिया गया है। यह मामला पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो ने भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर भुल्लर का आज 14 दिन का न्यायिक रिमांड खत्म हो रहा है। आरोपित को चंडीगढ़ की सीबीआई आदत में पेश किया जाएगा। भुल्लर को बीती 16 अक्टूबर को सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

    जांच के बाद उनके घर से करोड़ों रुपए कैश और संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। जिसके बाद सीबीआई ने उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया था।