Punjab News: बढ़ गई निलंबित DIG भुल्लर की मुश्किलें, विजिलेंस ब्यूरो ने दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला

विजिलेंस ब्यूरो ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का तीसरा मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उनकी आय से अधिक संपत्ति के खुलासे के बाद की गई है। भुल्लर, जिन्हें पहले रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, आज सीबीआई अदालत में पेश किए जाएंगे। सीबीआई ने भी उनके खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया है।

विजिलेंस ब्यूरो ने भुल्लर के खिलाफ दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला (फाइल फोटो)