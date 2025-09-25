चंडीगढ़ में 350 क्लर्क और 50 स्टेनो टाइपिस्ट को मिलेगा बढ़कर वेतन, प्रशासन को कैट का आदेश

चंडीगढ़ प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने यूटी प्रशासन को 2019 में भर्ती क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट को 3200 ग्रेड पे देने का आदेश दिया है। प्रशासन ने ग्रेड पे घटाकर 1900 कर दिया था जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और कैट में अपील की। फैसले से कर्मचारियों का वेतन 35000 से बढ़कर 60000 तक हो जाएगा।

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में 2019 नोटिफिकेशन के तहत भर्ती 350 कामन कैडर क्लर्क और करीब 50 स्टेनोटाइपिस्ट के ग्रेड पे मामले में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने बड़ा फैसला दिया है। कैट ने यूटी प्रशासन को आदेश दिए हैं कि दोनों कैडर के इन कर्मचारियों को 3200 ग्रेड पे दिया जाए। इस मामले में यूटी प्रशासन को 12 हफ्ते के भीतर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। कैट के फैसले से बुधवार को यूटी सचिवालय में कर्मचारियों में खुशी का माहौल रहा। कर्मचारियों की ओर से एडवोकेट रोहित सेट और रजत मोर ने पैरवी की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंडीगढ़ प्रशासन ने 2019 में 350 कामन कैडर के तहत क्लर्क के 350 और स्टेनोटाइपिस्ट के 50 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 2022 में इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई। नियमों के तहत एक साल तक कर्मचारियों को प्रोबेशन के हिसाब से वेतन जारी होना था, जोकि पंजाब सर्विस रुल्स के तहत था। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड़ पूरा होने के बाद भी डीसी रेट से भी कम वेतन दिया जा रहा था।

यूटी प्रशासन ने कामन कैडर क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट पदों पर ग्रेड पे को 3200 से घटाकर 1900 कर दिया। इस मामले में भर्ती होने वाली कर्मचारियों ने कई बार यूटी प्रशासन के अधिकारियों से लेकर यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया तक को ज्ञापन सौंपा, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों को अंत में यूटी सचिवालय के सामने धरने प्रदर्शन भी करने पड़े, लेकिन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला।

अंत में कर्मचारियों ने कैट का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण चंडीगढ़ पीठ की डिवीजन बेंच सदस्यों सुरेश कुमार बत्रा, सदस्य न्यायिक तथा रश्मि सक्सेना साहनी,सदस्य प्रशासनिक) ने कर्मचारियों के मामले में अंतिम फैसला सुना दिया। यूटी प्रशासन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इस निर्णय को कर्मचारी संघ ने संघर्ष की जीत बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला न केवल मौजूदा क्लर्कों और स्टेनो-टाइपिस्टों को न्याय दिलाएगा बल्कि भविष्य में भी प्रशासन को नियमों को ताक पर रखकर मनमाने आदेश जारी करने से रोकेगा।