    बठिंडा रिफाइनरी में 2600 करोड़ का मेगा निवेश, पंजाब बनेगा पॉलीप्रोपिलीन मैन्युफैक्चरिंग का नंबर-वन हब

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:39 AM (IST)

    एचपीसीएल रिफाइनरी बठिंडा में 2600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पालिप्रोपलीन की डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी और फाइन कैमिकल के प्रोजेक्ट लगाए ...और पढ़ें

    एचपीसीएल रिफाइनरी बठिंडा , लुधियाना में करेगी 2600 करोड़ का निवेश (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुरु गोबिंद सिंह एचपीसीएल रिफाइनरी बठिंडा में अब 2600 करोड़ रुपए का और निवेश करने जा रही है जिसके तहत पालिप्रोपलीन की डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी साथ ही फाइन कैमिकल के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।

    यह घोषणा आज यहां रिफाइनरी के सीईओ प्रभदास और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने एक संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में किया।

    प्रभदास ने कहा कि रिफाइनरी के कारण पंजाब पालीप्रोपलीन मैनुफैक्चरिंग का हब बन गया है और पिछले कई सालों से एक दिन भी हमारा काम नहीं रुका है।

    उन्होंने बताया कि देश की पालिप्रोपलीन का 14 प्रतिशत हिस्सा इस रिफाइनरी से पूरा किया जाता है।

    उन्होंने कहा कि बठिंडा में हमने न केवल रिफाइनरी लगाई है जहां पैट्रोल , डीजल और गैस आदि तैयार की जाती है बल्कि अब फाइन कैमिकल के प्रोजेक्ट भी बठिंडा में लगाने की सोच रहे हैं।

    इस अवसर पर उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि 2011 में स्थापित इस रिफाइनरी साल भर में 90 हजार करोड़ रुपए का व्यापार करती है जिसमें से 2100 करोड़ रुपए का सालाना टैक्स पंजाब के खजाने में आता है।

    अब यह कंपनी अपना और विस्तार करना चाहती है। उन्होंने बताया कि चूंकि प्लास्टिक दाना बनाने के काम में अब कंपनी विस्तार कर रही है तो हमारी इच्छा है कि कंपनी लुधियाना के पास अपना प्लास्टिक पार्क स्थापित करे क्योंकि प्लास्टिक से जुड़ा हुआ बहुत सा कारोबार लुधियाना में पहले से ही है। इनके आने से उन्हें भी लाभ होगा।

    संजीव अरोड़ा ने प्रभदास को भराेसा दिलाया कि उन्हें अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए, वह पंजाब सरकार से दिया जाएगा। उन्हें जो भी अप्रूवल चाहिए वे समयबद्ध ढंग से उपलब्ध करवाई जाएंगी।

    संजीव अरोड़ा ने बताया कि कंपनी अब अपने पैट्रोल पंप स्थापित करने जा रही है जिस किसी को भी चाहिए उसके दो दिन में लाइसेंस दिए जाएंगे।

    उन्होंने बताया कि ये ऐसे पैट्रोल पंप होंगे जिसमें आज के वाहनों में इस्तेमाल होने वाले हर ईंधन की जरूरत को पूरा किया जाएगा। चाहे वह पैट्रोल वाले हों, गैस वाले हों या इलेक्ट्रिक ।