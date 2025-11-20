हरियाणा काडर के 26 IAS अधिकारी फेज-थ्री प्रशिक्षण के लिए पात्र, मसूरी में होगी ट्रेनिंग; समय पर कराना होगा नामांकन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आइएएस अधिकारियों को मिड-करियर ट्रेनिंग कार्यक्रम (फेज-थ्री एमसीटीपी) में प्रशिक्षण लिए बगैर जूनियर प्रशासनिक ग्रेड नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने ट्रेनिंग कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि पदोन्नति के लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है। हरियाणा काडर के 26 आइएएस अधिकारी फेज-थ्री प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) छवि भारद्वाज द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि फेज-थ्री पूरा किए बिना किसी भी अधिकारी को जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यह प्रशिक्षण आइएएस अधिकारियों के करियर के सबसे निर्णायक चरणों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके पूरा होने के बाद ही उच्च प्रशासनिक जिम्मेदारियों की ओर उनका मार्ग प्रशस्त होता है। यह प्रशिक्षण पांच से 30 जनवरी तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होगा।

सभी अधिकारियों को चार जनवरी को अकादमी में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रशिक्षण के विभिन्न माड्यूल - नीति-निर्माण, नेतृत्व विकास और प्रशासनिक रणनीति समय पर प्रारंभ किए जा सकें।

इस राउंड की सबसे अहम बात यह है कि 2016 बैच को फेज-थ्री में भाग लेने का तीसरा और अंतिम अवसर दिया गया है। 2017 बैच के लिए यह दूसरा अवसर और 2018 बैच के लिए पहला अवसर होगा।

2010 से 2015 बैच तक के अधिकारी ‘केस टू केस’ आधार पर शामिल किए जाएंगे, यदि वे सेवा-नियमों के अनुरूप पात्र हों। जिन अधिकारियों की सेवा 31 दिसंबर 2029 से पहले समाप्त होने जा रही है, उन्हें नामांकित नहीं किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण के बाद कम से कम तीन वर्ष की शेष सेवा अनिवार्य मानी गई है ताकि अधिकारी प्रशिक्षण के बाद उसके व्यावहारिक लाभ के साथ उच्च दायित्व निभा सकें।सभी अधिकारियों को 12 दिसंबर तक कार्मिक मंत्रालय की वेबसाइट पर आनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा। इसके बाद राज्य सरकारों को अपने अधिकारियों की सहमति और नामांकन 19 दिसंबर तक केंद्र को भेजना अनिवार्य किया गया है।