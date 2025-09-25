पंजाब के 2500 युवाओं को मिलेंगी हाई-पेड नौकरियां, इंफोसिस मोहाली में बनाएगी 300 करोड़ का कैंपस

पंजाब सरकार के मिशन इन्वेस्टमेंट के तहत इंफोसिस लिमिटेड मोहाली में 300 करोड़ रुपये का निवेश करके एक नया कैंपस स्थापित करेगी। 31 एकड़ में फैले इस कैंपस से पहले चरण में 2500 हाई-पेड नौकरियां और 210 अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होंगी। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह परियोजना राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब सरकार के मिशन इन्वेस्टमेंट के तहत इंफोसिस लिमिटेड मोहाली में 300 करोड़ रुपये की लागत से एक नया अत्याधुनिक कैंपस स्थापित करेगी। यह कैंपस 31 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और पहले चरण में 3 लाख वर्ग गज का निर्मित क्षेत्र होगा। यह घोषणा पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की।

मंत्री ने बताया कि इस परियोजना से पहले चरण में 2500 हाई-पेड नौकरियों के अवसर सृजित होंगे, जबकि 210 अप्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस दिशा में सरकार और इंफोसिस के बीच सकारात्मक बातचीत चल रही है।