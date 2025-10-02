Language
    ट्रिब्यून फ्लाईओवर के लिए 247 करोड़ मंजूर, प्रोजेक्ट अब चढ़ेगा सिरे, चंडीगढ़वासियों को मिलेगी जाम से मुक्ति

    By Dr Sumit SIngh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    केंद्र सरकार ने ट्रिब्यून फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए 247 करोड़ रुपये मंजूर किए जिससे चंडीगढ़ के ट्रैफिक को राहत मिलेगी। कानूनी विवादों के कारण परियोजना में देरी हुई और लागत बढ़ गई। 1.65 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए जल्द काम शुरू होगा। उच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई के मुद्दे को सुलझाते हुए निर्माण की अनुमति दी जिससे अब परियोजना के जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

    ट्रिब्यून चौक पर लगता है लंबा जाम।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्रिब्यून फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 245.09 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है। दस वर्षों तक प्रोजेक्ट फाइलों और फिर पांच वर्ष तक कानूनी विवाद में चलने के कारण लटका हुआ था, जिसके अब सिरे चढ़ने की उम्मीद जगी है। यह फ्लाईओवर बनने से चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली समेत दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को जाम से मुक्ति मिलेगी। अभी हालात ऐसे हैं कि ट्रिब्यून चौक पर लंबा जाम लगता है।

    जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने 1.65 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए बीते 24 सितंबर को ऑर्डर जारी कर दिए। आदेशों की काॅपी इसी हफ्ते यूटी प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग को भी भेजी जा चुकी है। यूटी इंजीनियरिंग विभाग ने मई में फ्लाईओवर के लिए संशोधित बजट की राशि 245.09 मंजूरी के लिए भेजी गई थी। 

    ट्रिब्यून फ्लाईओवर का बजट 138 करोड़ से पहुंचा 247 करोड़

    शहर में हर रोज पांच से छह लाख वाहन दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ में प्रवेश करते हैं। ट्रिब्यून चौक पर बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत पाने के लिए 2018-19 में फ्लाईओवर का प्रस्ताव पास किया गया, जिसे केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल गई। मामला कोर्ट में चला जाने से प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। हाईकोर्ट से बीते वर्ष फ्लाईओवर की मंजूरी मिली। प्रोजेक्ट की लागत 138 करोड़ से बढ़कर 247 करोड़ से अधिक की अनुमानित है। 18 महीने में पूरेे होने वाले प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही 10 साल से अधिक का समय लग गया। अब जल्द प्रोजेक्ट सिरे चढ़ने की उम्मीद बंधी है।

    ट्रिब्यून फ्लाईओवर से जुड़ी खास बातें 

    -केंद्र सरकार की ओर से 2016 में फ्लाईओवर को हरी झंडी मिली।

    -2019 में यूटी प्रशासन ने फ्लाईओवर के लिए टेंडर जारी किया।

    -3 मार्च 2019 को प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा गया।

    -पहले 7 किलोमीटर फिर 3.5 किलोमीटर और अंत में 1.6 किलोमीटर फ्लाईओवर को मंजूरी

    -शुरआती एस्टीमेट के तहत 137 करोड़ में फ्लाईओवर तैयार किया जाना था।

    -अब फ्लाईओवर का बजट 247 करोड़ से अधिक पहुंच चुका था।

    -यूटी प्रशासन लंबे समय से प्रोजेक्ट की मंजूरी का इंतजार कर रहा था।