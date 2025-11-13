'सॉरी मम्मी-पापा...', सुसाइड नोट में बस इतना लिखकर मोहाली के सेक्टर- 82 में 18 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-82 में किराए पर रह रही 18 वर्षीय युवती नीतिका ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार, जब नीतिका की रूममेट ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

इसके बाद मकान मालिक को सूचना दी गई, जिन्होंने दरवाजा धक्का मारकर खोला तो देखा कि नीतिका का शव पंखे से लटक रहा था। नीतिका के परिजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मामले की सूचना दी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।