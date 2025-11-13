'सॉरी मम्मी-पापा...', सुसाइड नोट में बस इतना लिखकर मोहाली के सेक्टर- 82 में 18 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या
सेक्टर-82 में एक 18 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में “सारी मम्मी-पापा” लिखा, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता चल सके। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-82 में किराए पर रह रही 18 वर्षीय युवती नीतिका ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार, जब नीतिका की रूममेट ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
इसके बाद मकान मालिक को सूचना दी गई, जिन्होंने दरवाजा धक्का मारकर खोला तो देखा कि नीतिका का शव पंखे से लटक रहा था। नीतिका के परिजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मामले की सूचना दी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
केस के जांच अधिकारी प्रेम चंद ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया है, केवल “सॉरी मम्मी-पापा” लिखा हुआ है। पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान दर्ज कर केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, नीतिका तंगोली कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और मोहाली में अकेली रह रही थी। उसका परिवार जम्मू में रहता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
