    चंडीगढ़ में लाइसेंस फीस जमा न करने पर 16 ठेके सील, फिर भी क्यों खुली रही दुकानें?

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    चंडीगढ़ में आबकारी विभाग ने लाइसेंस फीस जमा न करने पर 16 शराब ठेकों को बंद करने का आदेश दिया है, जिनमें से 14 एक ही परिवार के हैं। पहले भी नोटिस जारी किए गए थे और अब ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। अन्य ठेकेदारों ने शिकायत की है कि बंद करने के आदेश के बाद भी कुछ ठेके खुले हैं।

    लाइसेंस फीस जमा न करने पर 16 शराब ठेकों पर गिरी गाज (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। लाइसेंस फीस समय पर जमा न करने के मामले में आबकारी विभाग ने देर रात 16 शराब ठेकों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से 14 ठेके एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो लगातार हर महीने फीस समय पर जमा न करने का उल्लंघन करते रहे हैं।

    आबकारी विभाग के अनुसार, संबंधित परिवार के ठेकों पर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके थे। कलेक्टर आबकारी ने पूरे समूह के ठेकों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। साथ ही, विभाग ने इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है, ताकि भविष्य में ये लोग किसी भी निविदा प्रक्रिया में हिस्सा न ले सकें।

    हालांकि, शहर के अन्य शराब ठेकेदारों ने आबकारी विभाग को शिकायत दी है कि विभाग द्वारा बंद करने के आदेश जारी होने के बावजूद कई ठेके अब भी खुले हुए हैं। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना फीस जमा किए ये ठेके आज भी संचालित हो रहे हैं।

    इसके साथ ही उन्होंने ठेकों के खुले होने की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर विभाग को भेजी हैं। अब देखना यह होगा कि आबकारी विभाग इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाता है या नहीं।