Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में पोटेशियम से हुए धमाके में घायल 11 वर्षीय बच्चा लड़ रहा जिंदगी की जंग, साथी की हालत भी गंभीर

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:44 PM (IST)

    चंडीगढ़ के दड़वा गैस कॉलोनी में पोटेशियम से हुए धमाके में झुलसे 11 वर्षीय बच्चा मारुति पीजीआई में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसके दोस्त नाजिम की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। दोनों रामगढ़ से पोटेशियम लाकर छत पर पाउडर बना रहे थे तभी धमाका हुआ। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया लेकिन किसी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं की।

    prefferd source google
    Hero Image
    पोटेशियम की वजह से हुए धमाके में घायल मारुति।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दड़वा गैस काॅलोनी में पोटेशियम की वजह से हुए धमाके में झुलसे दो बच्चों में से एक 11 वर्षीय मारुति पीजीआई में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसके दोस्त की भी हालत गंभीर बताई जा रही है।घटना एक अक्टूबर को हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मारुति और उसका दोस्त 15 वर्षीय नाजिम रामगढ़ से पोटेशियम लाकर घर की छत पर उसे पत्थर से रगड़कर पाउडर बना रहे थे। अचानक तेज धमाका हुआ और दोनों बुरी तरह झुलस गए। दोनों को तुरंत पीजीआई ले जाया गया। तीन दिन मारुति मौत से जंग लड़ रहा है। नाजिम की भी हालत नाज़ुक बनी हुई है।

    पोटेशियम की आसान उपलब्धता पर सवाल

    नाजिम के दादा नवाजुद्दीन का कहना है कि त्योहारों पर पटाखे बनाने के लिए पोटेशियम आसानी से मिल जाता है। बच्चों ने भी यह खतरनाक पदार्थ खरीद लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरिया चौकी पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण तो किया, लेकिन अब तक किसी भी दुकानदार या सप्लायर पर कार्रवाई नहीं की गई है।