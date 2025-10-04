चंडीगढ़ में पोटेशियम से हुए धमाके में घायल 11 वर्षीय बच्चा लड़ रहा जिंदगी की जंग, साथी की हालत भी गंभीर

चंडीगढ़ के दड़वा गैस कॉलोनी में पोटेशियम से हुए धमाके में झुलसे 11 वर्षीय बच्चा मारुति पीजीआई में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसके दोस्त नाजिम की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। दोनों रामगढ़ से पोटेशियम लाकर छत पर पाउडर बना रहे थे तभी धमाका हुआ। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया लेकिन किसी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं की।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दड़वा गैस काॅलोनी में पोटेशियम की वजह से हुए धमाके में झुलसे दो बच्चों में से एक 11 वर्षीय मारुति पीजीआई में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसके दोस्त की भी हालत गंभीर बताई जा रही है।घटना एक अक्टूबर को हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मारुति और उसका दोस्त 15 वर्षीय नाजिम रामगढ़ से पोटेशियम लाकर घर की छत पर उसे पत्थर से रगड़कर पाउडर बना रहे थे। अचानक तेज धमाका हुआ और दोनों बुरी तरह झुलस गए। दोनों को तुरंत पीजीआई ले जाया गया। तीन दिन मारुति मौत से जंग लड़ रहा है। नाजिम की भी हालत नाज़ुक बनी हुई है।