    डेराबस्सी में बनेगा 100 बेड का ESI अस्पताल, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, पंजाब कैबिनेट ने दी मंजूरी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:38 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने डेराबस्सी में 100 बेड के ईएसआई अस्पताल को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई। यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। मोहाली के अस्पताल पर दबाव कम होगा और डेराबस्सी, जीरकपुर जैसे क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

    अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

    संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। डेराबस्सी शहर में लंबे समय से मांग रहे 100 बेड के नए ईएसआई अस्पताल को आखिरकार पंजाब सरकार से हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि यह फैसला इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वालों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

    एनएसीसी नियमों के अनुसार डेराबस्सी में 8 एकड़ जमीन इस परियोजना के लिए आवंटित की जाएगी। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, इमरजेंसी, लेबर रूम, स्पेशल वार्ड, लैब, एक्स-रे और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे आसपास के हजारों मजदूर परिवारों को सीधे फायदा होगा। फिलहाल मोहाली में बनाए गए 30 बेड वाले ईएसआई अस्पताल पर अत्यधिक दबाव था। नए अस्पताल के शुरू होने से ना सिर्फ उस अस्पताल का लोड कम होगा, बल्कि डेराबस्सी और पटियाला ज़िले के औद्योगिक क्षेत्रों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

    मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक की भूमिका

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ‘सेहतमंद पंजाब’ अभियान के अंतर्गत हर जिले में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत कर रही है। वहीं स्थानीय विधायक कुलजीत रंधावा ने कहा कि यह अस्पताल डेराबस्सी के विकास और मजदूर वर्ग के लिए गेमचेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

    डेराबस्सी, जीकरपुर समेत आसपास वालों को फायदा

    अस्पताल के निर्माण के लिए स्थान चयन को लेकर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में विशेष कमेटी बनाई गई है। जल्द ही निर्माण कार्य से संबंधित प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने पर डेराबस्सी ही नहीं बल्कि ज़ीरकपुर, लालड़ू, रामगढ़ और आसपास की औद्योगिक बेल्ट में काम करने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही यह पटियाला ज़िले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में अहम योगदान देगा।