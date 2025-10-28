डेराबस्सी में बनेगा 100 बेड का ESI अस्पताल, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, पंजाब कैबिनेट ने दी मंजूरी

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। डेराबस्सी शहर में लंबे समय से मांग रहे 100 बेड के नए ईएसआई अस्पताल को आखिरकार पंजाब सरकार से हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम परियोजना को आधिकारिक मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि यह फैसला इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वालों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एनएसीसी नियमों के अनुसार डेराबस्सी में 8 एकड़ जमीन इस परियोजना के लिए आवंटित की जाएगी। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, इमरजेंसी, लेबर रूम, स्पेशल वार्ड, लैब, एक्स-रे और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे आसपास के हजारों मजदूर परिवारों को सीधे फायदा होगा। फिलहाल मोहाली में बनाए गए 30 बेड वाले ईएसआई अस्पताल पर अत्यधिक दबाव था। नए अस्पताल के शुरू होने से ना सिर्फ उस अस्पताल का लोड कम होगा, बल्कि डेराबस्सी और पटियाला ज़िले के औद्योगिक क्षेत्रों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक की भूमिका मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ‘सेहतमंद पंजाब’ अभियान के अंतर्गत हर जिले में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत कर रही है। वहीं स्थानीय विधायक कुलजीत रंधावा ने कहा कि यह अस्पताल डेराबस्सी के विकास और मजदूर वर्ग के लिए गेमचेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।