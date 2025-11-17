Language
    बठिंडा में यूथ फेस्टिवल का आयोजन, वित्त मंत्री चीम व वाइस चांसलर होंगे शामिल

    By Sahil Garg Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बठिंडा 17-18 नवंबर को आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेज, राजपुरा के साथ मिलकर 10वां अंतर-क्षेत्रीय युवा उत्सव आयोजित करेगा। इस यूथ फेस्टिवल में 25 कॉलेजों के लगभग 5 हजार छात्र भाग लेंगे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा मुख्य अतिथि होंगे। 

    बठिंडा में यूथ फेस्टिवल का आयोजन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। महराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा का यूथ वेलफेयर विभाग आर्यंस ग्रुप आफ कालेजेज राजपुरा के सहयोग से 17-18 नवंबर को आर्यंस कैंपस में 10वां अंतर-क्षेत्रीय युवा उत्सव आयोजित करने जा रहा है।

    इस उत्सव में लगभग 25 कालेजों के लगभग 5 हजार छात्र भाग लेंगे। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वित्ती मंत्री हरपाल सिंह चीमा शामिल होंगे। जिनके साथ वाइस चांसलर एमआरएसपीटीयू बठिंडा डा. संजीव शर्मा व अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से शामिल होंगे। जबकि चेयरमैन आर्यंस ग्रुप डा. अंशु कटारिया समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

    इस वर्ष के युवा उत्सव का विषय है 'विरसा ते विकास', जो पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक युवाओं की प्रगतिशील भावना के मिश्रण का प्रतीक है। दो दिवसीय कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, थिएटर, लाइन आर्ट्स और साहित्यिक प्रतियोगिताओं में विभिन्न संबद्ध कालेजों के छात्रों की प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन होगा।