बठिंडा में यूथ फेस्टिवल का आयोजन, वित्त मंत्री चीम व वाइस चांसलर होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, बठिंडा। महराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा का यूथ वेलफेयर विभाग आर्यंस ग्रुप आफ कालेजेज राजपुरा के सहयोग से 17-18 नवंबर को आर्यंस कैंपस में 10वां अंतर-क्षेत्रीय युवा उत्सव आयोजित करने जा रहा है।

इस उत्सव में लगभग 25 कालेजों के लगभग 5 हजार छात्र भाग लेंगे। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वित्ती मंत्री हरपाल सिंह चीमा शामिल होंगे। जिनके साथ वाइस चांसलर एमआरएसपीटीयू बठिंडा डा. संजीव शर्मा व अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से शामिल होंगे। जबकि चेयरमैन आर्यंस ग्रुप डा. अंशु कटारिया समारोह की अध्यक्षता करेंगे।