बठिंडा: 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत कांग्रेस का हल्ला बोल, मोदी सरकार पर संविधान उल्लंघन का सनसनीखेज आरोप

संवाद सूत्र, रामां मंडी। कांग्रेस की तरफ से देश की मोदी सरकार के खिलाफ वोटों में घोटाला करने के आरोप लगाते वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के तहत मुहिम शुरु की गई है, जिसके तहत जिला बठिंडा देहाती यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लखविंदर सिंह लक्की के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब महासचिव धर्म सिंह पन्नू विशेष रूप से उपस्थित रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बैठक में विभिन्न ब्लाक अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर धर्म सिंह पन्नू और लखविंदर सिंह लक्की ने कहा कि देश की मोदी सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा देश हित में काम करती रही हैं।