बठिंडा: 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान के तहत कांग्रेस का हल्ला बोल, मोदी सरकार पर संविधान उल्लंघन का सनसनीखेज आरोप
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वोटों में धांधली का आरोप लगाते हुए 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान शुरू किया। यूथ कांग्रेस की बैठक में वक्ताओं ने सरकार पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब भाजपा की 'वोट चोरी' की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। प्रधानमंत्री मोदी को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी गई।
संवाद सूत्र, रामां मंडी। कांग्रेस की तरफ से देश की मोदी सरकार के खिलाफ वोटों में घोटाला करने के आरोप लगाते वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के तहत मुहिम शुरु की गई है, जिसके तहत जिला बठिंडा देहाती यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लखविंदर सिंह लक्की के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब महासचिव धर्म सिंह पन्नू विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस बैठक में विभिन्न ब्लाक अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर धर्म सिंह पन्नू और लखविंदर सिंह लक्की ने कहा कि देश की मोदी सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा देश हित में काम करती रही हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाला समय विपक्षी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का होगा क्योंकि अब देशवासी भाजपा की वोट चोरी की राजनीति को समझ चुके हैं और अपने तरीके से मतदान को प्राथमिकता देंगे।
इस अवसर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि वे बेरोजगारों को रोजगार देने सहित देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वोट चोरी की राजनीति के तहत राजनीति न करें। इस अवसर पर सुखविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह, जसकरण सिंह, हसनप्रीत सिंह, संदीप शर्मा आदि हाजिर थे।
