बठिंडा में ट्रेन से कटकर महिला की दर्दनाक मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

संवाद सूत्र, बुढलाडा (बठिंडा)। शनिवार को शहर के वार्ड नंबर 19 से संबंधित एक महिला की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। जानकारी देते रेलवे चौकी के एएसआई कुलवंत सिंह ने बताया कि रेलवे विभाग की ओर से उन्हें सूचना मिली थी कि अहमदपुर रेलवे फाटक के नजदीक किलोमीटर नंबर 230 के पोल नंबर 60 के पास एक महिला का शव पड़ा है।