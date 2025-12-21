Language
    बठिंडा में ट्रेन से कटकर महिला की दर्दनाक मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

    By Sahil Garg Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:08 PM (IST)

    बुढलाडा में शनिवार को वार्ड नंबर 19 से संबंधित एक महिला की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। रेलवे चौकी के एएसआई कुलवंत सिंह ने बताया कि अहमदपुर रेलवे फ ...और पढ़ें

    बठिंडा में ट्रेन से कटकर महिला की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, बुढलाडा (बठिंडा)। शनिवार को शहर के वार्ड नंबर 19 से संबंधित एक महिला की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। जानकारी देते रेलवे चौकी के एएसआई कुलवंत सिंह ने बताया कि रेलवे विभाग की ओर से उन्हें सूचना मिली थी कि अहमदपुर रेलवे फाटक के नजदीक किलोमीटर नंबर 230 के पोल नंबर 60 के पास एक महिला का शव पड़ा है।

    पुलिस ने महिला की शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा दिया गया। जिसकी देर शाम शिनाख्त शहर के आईटीआई चौक वासी गमदूर कौर पत्नी हरिंदर सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया।