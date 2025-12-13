Language
    विदेश में उजड़े सपने, कनाडा में मनसा के दो युवकों की गोली मारकर हत्या; दोनों स्टडी वीजा पर गए थे 

    By Sahil Garg Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:53 PM (IST)

    कनाडा के एडमिंटन शहर में स्टडी वीजा पर गए बुढलाडा, पंजाब के दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में बरेह गांव का गुरदीप सिंह और उड़त सैदेवा ...और पढ़ें

    कनाडा में मनसा के दो युवकों की गोली मारकर हत्या। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, बुढलाडा। कनाडा के एडमिंटन शहर में स्टडी वीजा पर गए पंजाब के दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने बुढलाडा क्षेत्र के गांवों को गहरे शोक में डुबो दिया है। बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर विदेश गए दोनों युवक हिंसा का शिकार हो गए।

    कनाडा की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कुछ पंजाबी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किसने और किन कारणों से चलाई। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

    इस घटना में मारे गए युवकों में बुढलाडा क्षेत्र के गांव बरेह निवासी 27 वर्षीय गुरदीप सिंह शामिल है। गुरदीप सिंह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और शादीशुदा था। वह करीब ढाई वर्ष पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह वर्क परमिट पर जाने की तैयारी कर रहा था।

    इसके बाद उसकी योजना अपनी पत्नी को भी कनाडा बुलाने की थी। गुरदीप सिंह के परिवार में माता-पिता और एक छोटी बहन है। उसके पिता गुरजंट सिंह खेतीबाड़ी करते हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्वजनों का कहना है कि उन्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा।

    इसी गोलीकांड में बोहा क्षेत्र के गांव उड़त सैदेवाला निवासी 18 वर्षीय रणवीर सिंह की भी मौत हो गई। रणवीर सिंह अविवाहित था और करीब डेढ़ वर्ष पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। वह पढ़ाई के सिलसिले में एडमिंटन में रह रहा था।

    रणवीर सिंह के पिता जगपाल सिंह गिल भी खेतीबाड़ी करते हैं। दोनों युवकों की मौत की सूचना गांव बरेह निवासी दर्शन सिंह के कनाडा में रह रहे बेटे अर्शदीप सिंह ने शनिवार तड़के फोन पर स्वजनों को दी। खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांवों में शोक का माहौल है।

    सरकार से जांच और मदद की मांग

    मृतकों के स्वजनों ने भारत सरकार से इस गोलीकांड की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और पंजाब सरकार से अपने बेटों के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाने में सहयोग की अपील की है।