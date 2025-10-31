बठिंडा: 11 दिन बाद दो झपटमार गिरफ्तार, महिला से छीने थे पर्स; बाइक समेत सामान बरामद

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला पुलिस ने अमरीक सिंह रोड पर हुई एक महिला से पर्स झपटने की वारदात को सुलझाते हुए दो झपटमारों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पीड़ित महिला से छीना गया पर्स और उसके अंदर स्थित मोबाइल फोन व अन्य सामान भी उक्त झपटमार से बरामद कर लिया गया है।

इसके अलावा पुलिस ने कथित झपटमारों से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है। एसपी (जांच) जसमीत सिंह व एसपी सिटी नरिंदर सिंह और डीएसपी सिटी-1 जसविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान थानेदार हरिंदर सिंह समेत पुलिस कर्मियों ने रेलवे स्टेशन के पास एक नाका लगाया हुआ था। इसी बीच गुरु गोबिंद सिंह नगर निवासी सिमरनप्रीत कौर ने मौके पर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि बठिंडा के अमरीक सिंह रोड स्थित एमसन प्राइड होटल के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसका पर्स छीनकर फरार हो गए है।

छीने गए पर्स में एक सैमसंग ब्रांड का मोबाइल फोन, 3 हजार रुपये की नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की चाबियां थीं। इस बयान पर थानेदार हरिंदर सिंह ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान पता चला कि झपटमार की वारदात को गली नंबर 4 हरदेव नगर के निवासी सुभाष (23) और सन्नी (21) ने अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस टीम ने 29 अक्टूबर को स्थानीय संतपुरा रोड पर स्थित डॉल्फिन होटल बठिंडा से दोनों झपटमारों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल और छीना गया सैमसंग मोबाइल फोन बरामद किया गया। जब उनसे बाकी सामान के बारे में पूछताछ की गई, तो आरोपितों ने बताया कि उन्हें झील में फेंक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने महिला का पर्स भी झील से बरामद कर लिया।