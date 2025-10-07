बठिंडा में पार्क में खेलने गए 13 वर्षीय दो बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, अज्ञात पर केस दर्ज

बठिंडा के बेअंत नगर से दो 13 वर्षीय बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। वे मॉडल टाउन के दादी-पोती पार्क में खेलने गए थे। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है और बच्चों की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर के बेअंत नगर निवासी एक 13 वर्षीय दो बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए है। लापता हुए दोनों बच्चे माडल टाउन एरिया में स्थित दादी पाेती पार्क में खेलने गए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिजनों ने आशंका जताई है कि उनके बच्चों का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किया गया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अजात व्यक्ति पर अपहरण का मामला दर्ज कर दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस को शिकायत देकर कमल कुमार राये निवासी बेअंत नगर बठिंडा ने बताया कि बीती 5 अक्टूबर को उसका 13 वर्षीय बेटा साहिल अपने 13 वर्षीय दोस्त करण कुमार के साथ खेलने के लिए माडल टाउन फेस तीन में स्थित दादी पोती पार्क में गया था, जोकि दोनों बच्चे देर शाम तक अपने-अपने घर नहीं लौटे।

जिसके बाद उन्होंने बच्चों की पार्क में जाकर तलाश की, लेकिन वह दोनों बच्चें वहां पर नहीं थे, जबकि आसपास और पार्क से लेकर घर तक आने वाले सभी रास्तों पर उनकी तलाश की, लेकिन कहीं पर भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।