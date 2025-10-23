भारी वाहनों पर पाबंदी से रामपुरा फूल में ट्रैफिक की मुसीबत होगी दूर, DSP का वादा- 'PCR बढ़ाकर सुधरेगी यातायात व्यवस्था'

जीवन जिंदल, रामपुरा फूल। रामपुरा फूल में बिगड़ती यातायात व्यवस्था से परेशान स्थानीय निवासियों को अब राहत की उम्मीद नजर आने लगी है। पुलिस प्रशासन ने शहर की यातायात समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। थाना सिटी रामपुरा द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाकर दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

इसके साथ ही, भीड़भाड़ वाले बाजारों में वाहनों के पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बढ़ते अतिक्रमण, भारी वाहनों का प्रवेश और बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण उन्हें लंबे समय से यातायात समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फूल बाजार, गुरुद्वारा रोड, कचहरी बाजार, मुख्य चौक, आर्य स्कूल रोड, खाती बाजार, बस स्टैंड रोड और भारतीय मॉडल स्कूल रोड जैसे प्रमुख स्थानों पर यातायात की स्थिति बेहद खराब हो गई है।

शहर के फाटक नंबर 115 पर बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने के बाद से गुरुद्वारा रोड सहित अन्य बाजारों में यातायात समस्या और भी गंभीर हो गई है। नागरिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को राहत देने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक शहर में भारी वाहनों (जैसे ट्रक और अन्य लोडेड वाहन) के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

थाना सिटी रामपुरा की पुलिस ने इस संबंध में सूचना बोर्ड लगाकर नागरिकों को सूचित किया है। इससे पहले, शहर के अंदरूनी बाजारों में भारी वाहनों के प्रवेश के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई होती थी। डीएसपी मनोज कुमार ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत में शहर में यातायात समस्या का मुद्दा उठाया था।