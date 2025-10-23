Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भारी वाहनों पर पाबंदी से रामपुरा फूल में ट्रैफिक की मुसीबत होगी दूर, DSP का वादा- 'PCR बढ़ाकर सुधरेगी यातायात व्यवस्था'

    By Munish Jindal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    रामपुरा फूल में यातायात की समस्या से परेशान नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। फूल बाजार, गुरुद्वारा रोड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात व्यवस्था खराब है। डीएसपी मनोज कुमार ने यातायात व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है और पीसीआर की संख्या बढ़ाने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शहर को यातायात समस्या से निजात दिलाने की कवायद शुरू (फाइल फोटो)

    जीवन जिंदल, रामपुरा फूल। रामपुरा फूल में बिगड़ती यातायात व्यवस्था से परेशान स्थानीय निवासियों को अब राहत की उम्मीद नजर आने लगी है। पुलिस प्रशासन ने शहर की यातायात समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। थाना सिटी रामपुरा द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाकर दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही, भीड़भाड़ वाले बाजारों में वाहनों के पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बढ़ते अतिक्रमण, भारी वाहनों का प्रवेश और बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण उन्हें लंबे समय से यातायात समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फूल बाजार, गुरुद्वारा रोड, कचहरी बाजार, मुख्य चौक, आर्य स्कूल रोड, खाती बाजार, बस स्टैंड रोड और भारतीय मॉडल स्कूल रोड जैसे प्रमुख स्थानों पर यातायात की स्थिति बेहद खराब हो गई है।

    शहर के फाटक नंबर 115 पर बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज के चालू होने के बाद से गुरुद्वारा रोड सहित अन्य बाजारों में यातायात समस्या और भी गंभीर हो गई है। नागरिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। पुलिस प्रशासन ने शहरवासियों को राहत देने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक शहर में भारी वाहनों (जैसे ट्रक और अन्य लोडेड वाहन) के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

    थाना सिटी रामपुरा की पुलिस ने इस संबंध में सूचना बोर्ड लगाकर नागरिकों को सूचित किया है। इससे पहले, शहर के अंदरूनी बाजारों में भारी वाहनों के प्रवेश के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई होती थी। डीएसपी मनोज कुमार ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत में शहर में यातायात समस्या का मुद्दा उठाया था।

    उन्होंने इस समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। डीएसपी के अनुसार, यातायात समस्या से निपटने के लिए पीसीआर की संख्या बढ़ाई जाएगी और अधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों में पुलिस की तैनाती की जाएगी। थाना सिटी रामपुरा के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरबंस सिंह ने भी इस दिशा में कड़े कदम उठाने की बात कही थी। पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन के कुछ ही दिनों बाद इस दिशा में कदम उठाए जाने लगे हैं। शहरवासियों को उम्मीद है कि इन प्रयासों से उन्हें जल्द ही यातायात समस्या से राहत मिलेगी।