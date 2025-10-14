बठिंडा में टोल टैक्स को लेकर आपस में भिड़े कार सवार युवक और कर्मचारी, जमकर चले लात-घूंसे

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव जीदा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारियों ने कार सवार दो युवकों के साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना नेहियांवाला पुलिस ने पीड़ित कार चालक की शिकायत पर टोल प्लाजा के चार कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी अनुसार दानिश कटारिया निवासी मक्खू जिला फिरोजपुर बीती 13 अक्टूबर को अपने 3 साथियों के साथ क्रेटा कार नंबर पीबी- 47ई-0025 से श्री अमृतसर साहिब-बठिंडा (एनएच-54) होते हुए बठिंडा की तरफ आ रहे थे। जब वह टोल प्लाजा जीदा से गुजरते समय टोल टैक्स के मुद्दे पर उनका और टोल कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। परिणामस्वरूप, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद पीड़ित दानिश कटारिया ने मामले की जानकारी थाना नेहियांवाला पुलिस को दी।