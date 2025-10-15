बठिंडा में टोल टैक्स को लेकर विवाद, कार ड्राइवर को जमकर पीटा; 4 कर्मचारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव जीदा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारियों ने कार सवार दो युवकों के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर थाना नेहियांवाला पुलिस ने पीड़ित कार चालक की शिकायत पर चार टोल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

हालांकि, कर्मचारियों को बाद में जमानत पर रिहा दानिश कटारिया निवासी मक्खू जिला फिरोजपुर 13 अक्टूबर को अपने तीन साथियों के साथ क्रेटा कार (नंबर पीबी-47ई-0025) से श्री अमृतसर साहिब-बठिंडा (एनएच-54) मार्ग से बठिंडा की ओर जा रहा था। जब वे जीदा टोल प्लाजा से गुजर रहे थे, तब टोल टैक्स को लेकर उनके और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया।