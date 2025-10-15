Language
    बठिंडा में टोल टैक्स को लेकर विवाद, कार ड्राइवर को जमकर पीटा; 4 कर्मचारी गिरफ्तार

    By Nitin Singla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:36 AM (IST)

    बठिंडा के जीदा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर कार सवार युवकों और टोल कर्मचारियों में मारपीट हो गई। पुलिस ने पीड़ित कार चालक की शिकायत पर चार टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। घटना में कार सवार युवक घायल हो गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बठिंडा: टोल टैक्स विवाद में कार चालक से मारपीट, चार कर्मचारी गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव जीदा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारियों ने कार सवार दो युवकों के साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर थाना नेहियांवाला पुलिस ने पीड़ित कार चालक की शिकायत पर चार टोल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    हालांकि, कर्मचारियों को बाद में जमानत पर रिहा दानिश कटारिया निवासी मक्खू जिला फिरोजपुर 13 अक्टूबर को अपने तीन साथियों के साथ क्रेटा कार (नंबर पीबी-47ई-0025) से श्री अमृतसर साहिब-बठिंडा (एनएच-54) मार्ग से बठिंडा की ओर जा रहा था। जब वे जीदा टोल प्लाजा से गुजर रहे थे, तब टोल टैक्स को लेकर उनके और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया।

    इस झड़प के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई। पीड़ित दानिश ने मामले की सूचना थाना नेहियांवाला पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर टोल कर्मचारी कुलवंत सिंह, जतिंदर सिंह,गुरप्रीत सिंह, हरवीर सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।