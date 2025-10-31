खालिस्तान समर्थक नारे लिखने वाले 3 गिरफ्तार, माहौल खराब करने की साजिश रच रहे विदेश में बैठे हैंडलर

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जिले में अलग-अलग जगहों पर माहौल खराब करने खालिस्तान के नारे लिखने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इस मामले को पूरी तरह से ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपितों ने यह काम विदेश में रहने वाले एक खालिस्तन समर्थक के कहने पर किया था, जिसके बदले में एक आरोपितों को 2000 रुपये भी भेजे गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं काम पूरा करने के बाद और राशि देने क बात कही थी। इस बारे में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी इन्वेस्टिगेशन जसमीत सिंह साहीवाल ने बताया कि कुछ समय पहले जिले में अलग-अलग जगहों पर खालिस्तानी के समर्थन में नारे लिखे गए थे।

एसपी के मुताबिक नारे लिखने वालों को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गई थीं। इसके अलावा एक काउंटर-इंटेलिजेंस टीम भी इस केस पर काम कर रही थी। जांच टीमों ने इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स की मदद ली। नतीजतन, वे खालिस्तानी समर्थक नारे लिखने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार करने में सफल रहे हैं। एसपी ने बताया कि इस पुलिस आपरेशन के दौरान दो अलग-अलग केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

एसपी जसमीत सिंह ने बताया कि 26-27 अक्टूबर की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 03, एयर फोर्स स्टेशन भिसियाना स्कूल की दीवार पर अंग्रेजी में अलगाववादी (खालिस्तानी) नारे लिख दिए। इस संबंध में पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस एक्ट 1997 की धारा 3 के तहत केस नंबर 242 के तहत पुलिस स्टेशन नेहियांवाला में केस दर्ज किया गया था। इस केस को ट्रेस करते हुए सीआईए स्टाफ-1 बठिंडा और पुलिस चौकी किल्ली निहाल सिंह की टीम ने बीती 29 अक्टूबर को गांव बुर्ज महिमा से आरोपित नवजोत सिंह उर्फ जोटा (24) और राजप्रीत सिंह (26) दोनों गांव कालीवाला जिला फिरोजपुर के रहने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपित मेहनत मजदूरी करते थे।

तलाशी के दौरान इन लोगों के पास से चार अलग-अलग ब्रांड के मोबाइल फोन और एक जियो ब्रांड का डोंगल बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान कथित आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ये नारे विदेश में रहने वाले पवनप्रीत सिंह उर्फ दीप चहल नाम के एक व्यक्ति के कहने पर लिखे थे।

पुलिस ने आरोपितों से गहरी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है, जिससे अहम खुलासे होने की संभावना है। गौरतलब है कि नवजोत सिंह के खिलाफ कैंट फिरोजपुर थाने में पहले से ही एक केस दर्ज है। इसी तरह एक और केस में बीती 19-20 अक्टूबर की रात को किसी अज्ञात आदमी ने गांव मानावाला के एक स्कूल की दीवार पर खालिस्तान के नारे लिख दिए। इस बारे में रामा थाने में केस नंबर 197 दर्ज किया गया। इस केस की जांच के दौरान काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा और बठिंडा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने बीती 30 अक्टूबर को बठिंडा जिले के मानावाला गांव के रहने वाले आरोपित हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया।

हरजिंदर सिंह ने पूछताछ में बताया कि नवजोत सिंह ने दिवाली से कुछ दिन पहले उसे वाट्सएप कॉल करके नारे लिखने के लिए कहा था। नारे लिखकर वीडियो और फोटो नवजोत को भेजने के बाद, नवजोत ने उसे स्कैनर के ज़रिए दो हजार रुपये भेजे।