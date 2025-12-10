मानसा: घर में घुसकर सोने और नकदी पर किया हाथ साफ, पुलिस ने 3 शातिर चोरों को दबोचा

परविंदर बराड़, मानसा। घर से नकदी और सोना चोरी करने वाले तीन आरोपितों को सिटी पुलिस ने गिरफतार करके नकदी बरामद की है। डीएसपी बूटा सिंह गिल ने बताया कि शहर की वैद कूपर स्ट्रीट वासी राधे श्याम सिंगला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके घर में उनकी गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखा साढ़े 5 तोले सोना और 2 लाख 80 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। डीएसपी के अनुसार मामले को ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी इत्यादि की मदद से थाना सिटी-1 इंचार्ज सुखजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पुलिस ने रोहित उर्फ भाऊ, हरियाणा के टोहाना वासी आकाश उर्फ नन्नू ओर सावन उर्फ चीकू को गिरफ्तार करके 17 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की गई है।