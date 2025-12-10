मानसा: घर में घुसकर सोने और नकदी पर किया हाथ साफ, पुलिस ने 3 शातिर चोरों को दबोचा
मानसा में घर से नकदी और सोना चोरी करने वाले तीन आरोपितों को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 17 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की गई ह ...और पढ़ें
परविंदर बराड़, मानसा। घर से नकदी और सोना चोरी करने वाले तीन आरोपितों को सिटी पुलिस ने गिरफतार करके नकदी बरामद की है।
डीएसपी बूटा सिंह गिल ने बताया कि शहर की वैद कूपर स्ट्रीट वासी राधे श्याम सिंगला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके घर में उनकी गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखा साढ़े 5 तोले सोना और 2 लाख 80 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली गई।
जिस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। डीएसपी के अनुसार मामले को ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी इत्यादि की मदद से थाना सिटी-1 इंचार्ज सुखजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पुलिस ने रोहित उर्फ भाऊ, हरियाणा के टोहाना वासी आकाश उर्फ नन्नू ओर सावन उर्फ चीकू को गिरफ्तार करके 17 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की गई है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों को अदालत में पेश करके उनका पुलिस रिमांड हासिल लिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में होने वाली वारदातों को ट्रेस करने के लिए गहराई से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार टोहाना वासी दो अरोपितों के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज है।
