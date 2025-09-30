Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा में बंद पड़े मकान से चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Nitin Singla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:18 PM (IST)

    बठिंडा के गांव कोठे नत्था सिंह वाला में एक घर से सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। हरदीप सिंह नामक एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके घर से फ्रीज कूलर वाशिंग मशीन और गहने चोरी हो गए हैं। पुलिस ने आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बंद पड़े घर से सामान चोरी करने वाला एक गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव कोठे नत्था सिंह वाला में बंद पड़े एक घर के ताले तोड़कर वहां से सामान चोरी करने के आरोप में नेहियांवाला पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है।

    पुलिस को शिकायत देकर हरदीप सिंह निवासी गांव नतथा सिंह वाला ने बताया कि बीती 12 सितंबर को वह अपने घर को ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ नरमा चुगने के लिए राजस्थान चला गया था।

    बीती 28 सितंबर को जब वह घर वापस आया, तो देखा कि उसके घर से एक फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन, सोने-चांदी के गहने आदि चोरी हो चुके थे।

    जब उसने अपने स्तर पर मामले की पड़ताल की, तो पता चला कि उसके घर का सारा सामान आरोपित आकाशदीप सिंह निवासी गांव कोठे नत्था सिंह वाला ने चोरी किया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें