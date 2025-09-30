बठिंडा में बंद पड़े मकान से चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव कोठे नत्था सिंह वाला में बंद पड़े एक घर के ताले तोड़कर वहां से सामान चोरी करने के आरोप में नेहियांवाला पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है।

पुलिस को शिकायत देकर हरदीप सिंह निवासी गांव नतथा सिंह वाला ने बताया कि बीती 12 सितंबर को वह अपने घर को ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ नरमा चुगने के लिए राजस्थान चला गया था।

बीती 28 सितंबर को जब वह घर वापस आया, तो देखा कि उसके घर से एक फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन, सोने-चांदी के गहने आदि चोरी हो चुके थे।

जब उसने अपने स्तर पर मामले की पड़ताल की, तो पता चला कि उसके घर का सारा सामान आरोपित आकाशदीप सिंह निवासी गांव कोठे नत्था सिंह वाला ने चोरी किया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।