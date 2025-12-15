Language
    सीजन की पहली धुंध ने मचाया हड़कंप, बठिंडा में हेडलाइट जलाकर रेंगते वाहन; कई ट्रेनें लेट

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    पंजाब के बठिंडा में सीजन की पहली धुंध ने वाहनों की रफ्तार को धीमा कर दिया, जिससे दृश्यता घटकर 10-20 मीटर तक रह गई। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन हेडलाइ ...और पढ़ें

    सीजन की पहली धुंध ने थामी वाहनों की रफ्तार (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, मानसा। सोमवार सुबह सीजन की पहली धुंध ने ठंड की दस्तक दे दी है। अल सुबह से ही करीब आठ बजे तक शहर और ग्रामीणों क्षेत्रों में छाई घनी धुंध के चलते बिजिविलटी 10 से 20 मीटर तक ही सीमिट कर रहा गई।

    जिसके सड़क और रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ है। क्षेत्र में छाए घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेग कर चल रहे थे और वाहन चालकों को काफी धीमी को अपना सफर वाहनो की हेडलाइट और फाग लाइट जलाकर करना पड़ा।

    मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में धुंध और कोहरे की स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी दी है।

    सुबह के समय घनी धुंध का असर सरकारी कार्यालयो के अलावा आपने अन्य जरुरी कार्यो के लिए जाने वाले लोगों तथा स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी काफी पड़ा है। एकाएक धुंध के चलते ठंड बढ़ने से लोगों को आपने दैनिक कार्यो पर जाने के लिए लेट होना पड़ा है।

    इसके अलावा ठंड से बचने के लिए लोगों द्वारा अलाव का भी सहारा लेने को मजबूर थे। क्षेत्र में छाई धुंध के चलते रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली गाड़िया भी करीब आधा आधा घंटे की देरी से चल रही थी।

    मौसम ठंडा होने के अलावा सुबह शाम के समय पड़ने वाली घनी धुंध गेहूं,सरसो की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। मौसम में ठंडक और धुंध से गेहूं की फसल बिना पानी के इस समय फल फूल सकेगी।

    कृषि विभग की ओर से इस सीजन दौरान जिले में 1 लाख 71 हजार हेक्टेयर रकबे में गेहूं,3 हजार हेक्टेयर रकबे में सरसो,01 हजार हेक्टेयर रकबे में जौ और 200 हेक्टेयर रकबे में चने की फसल बुवाई करने का लक्षय निर्धारित किया गया है।

    ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज बलवीर सिंह ने क्षेत्र में सुबह और शाम के समय छाने वाले कोहरे और घनी धुंध के चलते वाहन चालकों को विशेष सावधानी इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उन्होंने धुंध के इस सीजन में अपने वाहनों को बिना रिफ्लेक्टर न प्रयोग करने के अलावा ओवरस्पीड से बचने और वाहनों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।