बठिंडा में तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक घायल

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव बीड़ भाईका में एक तेज रफ्तार वाहन ने एक मोटरसाइकिल चालक को ओवरटेक करते हुए उसे टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

थाना भगता भाईका पुलिस ने घायल व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को शिकायत देकर भोला सिंह निवासी गांव बुर्ज लोधा सिंह वाला ने बताया कि बीती 31 अक्टूबर को वह अपने किसी काम से भदौड़ा से वापस अपने गांव आ रहा था।