बठिंडा में तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक घायल
बठिंडा के बीड़ भाईका गांव में तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, चालक गंभीर घायल। भोला सिंह नामक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने 31 अक्टूबर को हुई घटना का विवरण दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव बीड़ भाईका में एक तेज रफ्तार वाहन ने एक मोटरसाइकिल चालक को ओवरटेक करते हुए उसे टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
थाना भगता भाईका पुलिस ने घायल व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को शिकायत देकर भोला सिंह निवासी गांव बुर्ज लोधा सिंह वाला ने बताया कि बीती 31 अक्टूबर को वह अपने किसी काम से भदौड़ा से वापस अपने गांव आ रहा था।
जब गांव बीड़ दयालपुरा भाईका के पास पहुंचा, तो सामने से तेज रफ्तार से आ रहे एक वाहन उसे ओवर टेक करते हुए उसके मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में वह मोटरसाइकिल समेत गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
