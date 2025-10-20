Language
    बठिंडा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तस्करी के आरोप में 6 गिरफ्तार

    By Nitin Singla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:31 AM (IST)

    बठिंडा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हेरोइन, अवैध शराब और प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए हैं। विभिन्न थानों की पुलिस ने अलग-अलग जगहों से इन आरोपियों को पकड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हेरोइन, शराब और प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए हैं। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने धोबियाना बस्ती मछली चौक के निकट गुरचरण सिंह को 15 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया।

    वहीं, थाना नथाना की पुलिस ने भुच्चो मंडी से जसकरण सिंह को 3.12 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। भगता भाइका पुलिस ने बीरबल को 90 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। सिटी रामपुरा की पुलिस ने गांव मेहराज से नौ बोतल शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ा।

    थाना सिटी रामपुरा की पुलिस ने मंडी रामपुरा से लवप्रीत सिंह को 4500 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। इसके अलावा, थाना रामा पुलिस ने दाना मंडी से इकबाल सिंह, जो गांव मलकाणा का निवासी है, को 60 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया।

    इन गिरफ्तारियों से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने सभी मामलों में उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।