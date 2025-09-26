सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पुलिस कर्मचारी की हुई गवाही, 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

Language
    By Sahil Garg Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:33 PM (IST)

    मानसा अदालत में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सुनवाई हुई जहाँ एक पुलिसकर्मी की गवाही हुई और आरोपी दीपक मुंडी को पेश किया गया। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। वकील सतिंदर पाल सिंह मित्तल ने बताया कि पुलिस कर्मचारी मनप्रीत सिंह ने अहम गवाही दी। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2025 को होगी। 29 मई 2022 को मूसेवाला की हत्या हुई थी।

    दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पुलिस कर्मचारी की हुई गवाही। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मानसा। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में स्थानीय अदालत में एक पुलिस कर्मचारी की गवाही हुई है जबकि आरोपित दीपक मुंडी को अदालत में फिजिकली रूप में पेश किया गया। सेहत ठीक न होने के चलते सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह पेश नहीं हो सके। अदालत द्वारा मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

    अदालत में सुनवाई के दौरान मूसेवाला कत्ल मामले में गवाही के लिए सिद्धू के पिता बलकौर सिंह की ओर से भी अदालत में अपनी गवाही देने के लिए पहुंचना था,लेकिन सेहत ठीक न होने के चलते उन्होंने अदालत में अपनी अर्जी लगाई गई। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले के एडवोकेट एडवोकेट सतिंदर पाल सिंह मित्तल ने बताया कि मूसेवाला कतल मामले में आज पुलिस कर्मचारी मनप्रीत सिंह की अहम गवाही हुई है।

    उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपित दीपक मुंडी को अदालत में फिजिकली रूप में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि बेशक अदालत द्वारा सिद्धू मूसेवाला को कत्ल मामले में नामजद शूटरों को फिजीकली रूप में पेश होने के आदेश जारी किए गए थे लेकिन आज मूसेवाला के पिता की सेहत ठीक न होने के चलते इन शूटरों को भी पेश नहीं किया गया।

    इस मामले में नामजद आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है। अदालत में 17 अक्टूबर 2025 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दे कि 29 मई 2022 की शाम को गांव जवाहरके में शूटरों की ओर से सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की ओर से 31 आरोपितों को नामजद किया गया था। जिसमें चार अरोपितों की मौत हो चुकी है।