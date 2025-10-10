'अकाली दल ही किसानों-श्रमिकों की आवाज, 2027 में महासंग्राम...', बुढलाडा में हरसिमरत कौर बादल का बड़ा बयान

संवाद सूत्र, बुढलाडा। शिरोमणि अकाली दल हमेशा से ही ईमानदारी के साथ वर्करों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता आया है। चाहे वो बाढ़ प्रभावित किसान हों या व्यापारी। ये शब्द सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने शहर में खुले शिरोमणि अकाली दल कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे।

उन्होंने कहा कि यह पार्टी कार्यालय का उद्घाटन नहीं बल्कि पार्टी उम्मीदवार डॉ. निशान सिंह के चुनाव का बिगुल आवश्य बज चुका है। उन्होंने कहा कि मान सरकार न तो नशे पर रोक लगा पाई और न ही लोगों से किए वादे पूरे कर पाई। बल्कि पंजाब में दिन-प्रतिदिन पनप रही गुंडागर्दी के कारण लोगों के चेहरों से रौनक गायब हो गई है।

पंजाब को बेपरवाह छोड़कर 7 जिलों की पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अपने आका केजरीवाल की रैली को सफल बनाने में जुटी हुई है। लेकिन पंजाब की जनता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। मान सरकार ने पंजाब पर कर्ज का बोझ दोगुना कर दिया है जबकि बादल सरकार के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं एक-एक करके छीनी जा रही हैं।

बाढ़ राहत के लिए केंद्र से मिले फंड का ज़िक्र करते सांसद ने कहा कि अभी तक किसी को भी बाढ़ का मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही किसी विकास कार्य पर कोई फंड खर्च किया जा रहा है। इस बारे में मान सरकार के पास जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है।