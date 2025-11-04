बठिंडा: सलाहकार शाम लाल जैन चुने गए सीनियर डिप्टी मेयर, कांग्रेस के हरविंदर सिंह लड्डू को 30-12 से हराया

जागरण संवाददाता, बठिंडा। मंगलवार को नगर निगम बठिंडा के नए सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव करने के लिए बुलाई गई जनरल हाउस बैठक में लगातार तीन बार पार्षद बने और मेयर पदमजीत मेहता के सलाहकार शाम लाल जैन ने अपने मुकाबले में खड़े हुए कांग्रेस पार्टी के पार्षद हरविंदर सिंह लड्डू को पराजित कर सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी पर काबिज होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान हाउस में मौजूद 42 पार्षदों में से 30 पार्षदों ने पार्षद शाम लाल जैन के हक में अपने हाथ खड़े किए, जबकि कांग्रेस के हरविंदर सिंह लड्डू के समक्ष केवल 12 पार्षद ही बचे, जिसके चलते पार्षद लड्डू ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अपना नाम चुनाव से वापस लेते हुए अपना और अन्य पार्षदों का समर्थन भी शाम लाल जैन को देने का ऐलान कर दिया।

जिसके बाद वह अपने समर्थक पार्षदों के बाद मीटिंग हाल से बाहर आएंगे, जबकि चुनाव आर्ब्जबर एडीसी जनरल पूनम सिंह व निगम कमिश्नर कंचन की तरफ से शाम लाल जैन काे विजेता घोषित किया गया। जिसके बाद पूरे हाउस में खुशी का माहौल हो गया, जबकि पार्षद शाम लाल जैन के समर्थकों ने नारे लगाते हुए उन्हें बधाई दी, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर बने शाम लाल जैन ने मेयर पदमजीत मेहता समेत उनके हक में वोट करने वाले सभी

नगर निगम जनरल हाउस की बैठक साढ़े 12 बजे शुरू हुई, तो हाउस में मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने अपने सलाहकार व पार्षद शाम लाल जैन को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जबकि कांग्रेस की तरफ से पार्षद हरविंदर सिंह लड्डू को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। बैठक में कुल 42 पार्षद मौजूद रहे, जबकि विधायक जगरूप सिंह गिल समर्थित पार्षदों सहित 8 पार्षद बैठक से गैर हाजिर रहे।

चुनाव नतीजों के अनुसार शाम लाल जैन के पक्ष में 30 पार्षदों ने अपना समर्थन दिया, जबकि कांग्रेस के हरविंदर सिंह लड्डू के साथ सिर्फ़ 12 पार्षद ही नजर आए। वहीं, विधायक जगरूप सिंह गिल और उनके तीन समर्थक पार्षद भी बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि मनप्रीत गुट की पूर्व मेयर रमन गोयल समेत अन्य तीन पार्षद गैरहाजिर रहे।

वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान राजन गर्ग ने 16 पार्षद होने का दावा किया था, लेकिन हाउस की बैठक में उनके उम्मीदवार के हक में केवल 12 पार्षद ही आएं, जबकि 4 पार्षदों ने फिर से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट करने की वजह अपने विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट किया।

गौरतलब है कि बीती 6 फरवरी 2025 को पूर्व मेयर रमन गोयल के बाद खाली हुए मेयर के पद चुनाव में पदमजीत सिंह मेहता ने 33 पार्षदों का समर्थन ऐसे समय में हासिल किया, जब उनकी समर्थित पार्टी आम आदमी पार्टी का कोई भी पार्षद उनके पक्ष में नहीं था। इसके बावजूद वह कांग्रेस व मनप्रीत बादल समर्थित पार्षदों के समर्थन से मेयर बनने में सफल रहे थे।

उसके बाद 2 मई 2025 को जब कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर अशोक प्रधान को पद से हटा दिया गया, तो यह पद खाली पड़ा था। अब जबकि कुछ माह बाद नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने वाला है व पदमजीत सिंह मेहता को मेयर बने 8 माह का समय हो गया है, तो सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव उनके लिए राजनीतिक परीक्षा भी थी।