बठिंडा में पुरानी रंजिश ने बुझाए घर के चिराग, बेरहमी से हुए हमले में दो सगे भाइयों की मौत

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बीती 12 नवंबर की रात को धोबिआना बस्ती में घर वापिस लौट रहे दो सगे भाईयों पर कुछ युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। जिसके बाद 26 वर्षीय जतिंदर कुमार युवक की, तो कुछ ही घंटे में मौत हो गई थी, जबकि उसका छोटा भाई धरमिंदर को उपचार के लिए एम्स अस्पताल मेें दाखिल करवाया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसने भी बीती बुधवार रात्रि उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। थाना सिविल लाइन के एसएचओ इंस्पेक्टर हरजोत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने अब तक उक्त मामले में आरोपित गुरमन एवं नूरदीप को गिरफतारी कर चुकी है, जबकि बाकी तीन आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। पुलिस ने अब डबल मर्डर का केस बनाने संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बता दें कि बीती 12 नवंबर को धोबियाना बस्ती निवासी 26 वर्षीय जतिंदर कुमार अपने छोटे भाई 22 वर्षीय धर्मेद्र के साथ घर वापस लाैट रहा था। इस दौरान धोबियाना बस्ती आरोपित निवासी विस्की, गुरमन,सुखप्रीत, प्रिंस और नूर के अलावा तीन चार अज्ञात युवकों ने मिलकर दोनों भाईयों को बीच रास्ते में घेरकर उनपर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया था।

इस हमले में दोनों भाई जतिंदर व धर्मेद्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल बठिंडा में दाखिल करवाया गया। जहां पर जतिंदर की मौत हो गई थी, जबकि उसके छोटे भाई धर्मेद्र की गंभीर हालत को देखते हुए एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया था। बताया जा रहा है कि मृतक जतिंदर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जबकि छोटा भाई रेहड़ी लगाता था।

पुलिस के अनुसार दीवाली की रात को मृतक जतिंदर के छोटे भाई धर्मेद्र की बस्ती के रहने वाले आरोपित युवकों के साथ पटाखे चलाने को लेकर झगड़ा हो गया था। जिसके बाद से आरोपित युवक धर्मेद्र से रंजिश रखे हुए थे।