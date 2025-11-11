Language
    बठिंडा: रामपुरा फूल में पलटी स्कूल वैन, बाल-बाल बचे मासूम; प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

    By Nitin Singla Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:14 PM (IST)

    बठिंडा के रामपुरा फूल में एक निजी स्कूल की वैन पलटने से बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने स्कूलों की वैन की जांच के आदेश दिए हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

    बठिंडा के रामपुरा फूल में एक निजी स्कूल की वैन पलटने से बड़ा हादसा टल गया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला प्रशासन को इलाके में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इलाके के कई नामी निजी स्कूलों की वैन सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरतीं।

    वैन चालकों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने या गाड़ी की ठीक से जांच न करने के कारण हमेशा बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। एक ताजा मामला तब सामने आया जब बीती सोमवार शाम को रामपुरा फूल के एक निजी स्कूल की वैन गांव कोटरा कौड़ा के पास एक खेत में पलट गई, जिससे कुछ बच्चों को मामूली चोटें आईं।

    वैन पलटने की घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ड्राइवर की लापरवाही के कारण वह गाड़ी चलाने पर ध्यान नहीं दे रहा था और वैन पलट गई।

    कोटड़ा कौड़ा के निवासियों ने इस संबंध में बालियांवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है और स्कूल संचालकों व ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव के सरपंच कर्मपाल सिंह भुल्लर ने बताया कि वैन में तीन दर्ज से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे और स्कूल की छुट्टियों के बाद वैन बच्चों को गांव छोड़ने जा रही थी।

    उन्होंने कहा कि हादसा काफी बड़ा और दर्दनाक हो सकता था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वैन पराली के खेत में पलट गई, जिससे बच्चों की जान बच गई।

    थाना बालियांवाली के एसएचओ मनीष कुमार ने बताया कि गांव कोटड़ा कौड़ा निवासी हरजिंदर सिंह की शिकायत पर बस चालक कुलदीप सिंह निवासी ढ़डे के खिलाफ लापरवाही से बस चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

    उन्होंने कहा कि ड्राइवर की मेडिकल जांच करवाई गई और रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वैन को कब्जे में लेने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र के सभी स्कूलों की वैन की नियमित जांच की जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और ऐसे हादसों से बचा जा सके।
    इस मामले को लेकर डीसी राजेश धीमान ने कहा कि अधिक फीस लेने वाले किसी भी बड़े स्कूल को बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

    इसलिए क्षेत्र के ऐसे सभी बड़े स्कूलों की जांच की जाएगी, जिसके संबंध में वह जिला आरटीओ को जांच के आदेश जारी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जाएगी।