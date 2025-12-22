Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा: बादल रोड पर सड़क हादसा, कार और बाइक का भीषण टक्कर; एक की मौत

    By Sahil Garg Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:29 PM (IST)

    बठिंडा के बादल रोड ओवरब्रिज पर एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। थाना कैनाल कालोनी की पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृ ...और पढ़ें

    Hero Image

    बठिंडा: बादल रोड पर सड़क हादसा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा बदल रोड के ओवरब्रिज पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मामले में थाना कैनाल कालोनी की पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में मतिदास नगर के अमर वालिया ने बताया कि उसका भाई अमन वालिया अपने मोटरसाइकिल पर बठिंडा बादल रोड के पुल के रास्ते से किसी काम के लिए जा रहा था।

    इस दौरान बठिंडा की गुरु की नगरी के लखविंदर सिंह ने अपनी कर के साथ उसके भाई के मोटरसाइकिल के बीच टक्कर मार दी, जिस कारण उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस ने आरोपित कार चालक खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसको जमानत पर रिहा कर दिया है। मामले की जांच सहायक थानेदार जरनैल सिंह कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें