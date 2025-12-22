बठिंडा: बादल रोड पर सड़क हादसा, कार और बाइक का भीषण टक्कर; एक की मौत

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा बदल रोड के ओवरब्रिज पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मामले में थाना कैनाल कालोनी की पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में मतिदास नगर के अमर वालिया ने बताया कि उसका भाई अमन वालिया अपने मोटरसाइकिल पर बठिंडा बादल रोड के पुल के रास्ते से किसी काम के लिए जा रहा था।

इस दौरान बठिंडा की गुरु की नगरी के लखविंदर सिंह ने अपनी कर के साथ उसके भाई के मोटरसाइकिल के बीच टक्कर मार दी, जिस कारण उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपित कार चालक खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसको जमानत पर रिहा कर दिया है। मामले की जांच सहायक थानेदार जरनैल सिंह कर रहे हैं।