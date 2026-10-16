पंजाब में रेल हादसा, रामपुरा फूल स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई डिरेल; बठिंडा से अंबाला के लिए हुई थी रवाना

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब के बठिंडा जिले में रामपुरा फूल रेलवे स्टेशन के नजदीक शुक्रवार सुबह एक रेल हादसा हो गया। बठिंडा से अंबाला के लिए रवाना हुई मालगाड़ी रामपुरा फूल रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हो गई। मालगाड़ी होने के कारण बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इसमें रखे सामान के कारण काफी नुकसान हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार इस माल गाड़ी में मारूती की नई गाड़ियां लदी हुईं थी, जो अंबाला भेजी जा रही थीं। मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जिससे रेल मार्ग बाधित हो गया है। रेलवे विभाग के कर्मचारी सबसे पहलेरूट को शुरू करने की कोशिशों में जुट गए हैं।