अमृतसर एयरपोर्ट पर 16 यात्रियों की टिकटें फर्जी मिलीं, शारजहां जाने की थी तैयारी; हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (राजा सांसी) पर विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी या फर्जी टिकट का एक बड़ा मामला सामने आया है। अमृतसर से शारजाह जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट (6E 1427) में सफर करने पहुंचे यात्रियों के टिकट सिस्टम में शो नहीं हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया।

पुलिस कर रही है मामले की जांच दस्तावेजों में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए एयरलाइन स्टाफ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्रियों को हिरासत में लेकर राजा सांसी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्राथमिक तौर पर यह किसी ट्रैवल एजेंट द्वारा यात्रियों को फर्जी टिकट थमाकर ठगी करने का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस अब इन सभी यात्रियों के पासपोर्ट, टिकट जारी करने वाले ट्रैवल एजेंट और पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है।