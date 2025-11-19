मानसा: राजस्थान से पूजा करवाने आया शख्स, कहा- 'आंखें बंद करो...'; फिर 3 तोला सोना लेकर हुआ उड़नछू

Language
    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:03 PM (IST)

    मानसा में, एक परिवार ने राजस्थान के एक व्यक्ति को पूजा के लिए बुलाया, जिसने उनसे तीन तोला सोना लेकर भाग गया। जीत सिंह नामक एक ग्रामीण ने बताया कि उस व्यक्ति ने गहने पकड़कर अलमारी में रखने के लिए कहा और फिर उन्हें आंखें बंद करके प्रार्थना करने के लिए कहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पूजा कराने आया व्यक्ति सोना लेकर फरार हो गया (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, मानसा। घर में पाठ पूजन करने के नाम पर राजस्थान का एक शातिर बदमाश तीन तोले सोना लेकर फरार हो गया। पुलिस चौकी कोटधरमू पुलिस ने परिवारिक सदस्यो के बयान पर शातिर के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    गांव कोटधरमू वासी जीत सिंह ने बताया कि राजस्थान के जिला सीकर वासी व्यक्ति को पाठ पूजा के लिए अपने घर ले गए और जब हमने पूजा पाठ शुरू किया तो उक्त व्यक्ति ने उनसे तीन तोले सोने के गहने पकड़ते अलमारी में रखने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें आंखे बंद करके पाठ पूजा करने के लिए बोल दिया गया।

    इसके बाद वे उनकी अलमारी में रखा गया तीन तोले सोना लेकर फरार हो गया। इसकी कीमत 3 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस चौकी कोटधरमू के एएसआई दलजीत सिंह ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।