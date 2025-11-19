मानसा: राजस्थान से पूजा करवाने आया शख्स, कहा- 'आंखें बंद करो...'; फिर 3 तोला सोना लेकर हुआ उड़नछू

संवाद सहयोगी, मानसा। घर में पाठ पूजन करने के नाम पर राजस्थान का एक शातिर बदमाश तीन तोले सोना लेकर फरार हो गया। पुलिस चौकी कोटधरमू पुलिस ने परिवारिक सदस्यो के बयान पर शातिर के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

गांव कोटधरमू वासी जीत सिंह ने बताया कि राजस्थान के जिला सीकर वासी व्यक्ति को पाठ पूजा के लिए अपने घर ले गए और जब हमने पूजा पाठ शुरू किया तो उक्त व्यक्ति ने उनसे तीन तोले सोने के गहने पकड़ते अलमारी में रखने के लिए कहा और उसके बाद उन्हें आंखे बंद करके पाठ पूजा करने के लिए बोल दिया गया।