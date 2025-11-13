Punjab News: फर्जी क्रिप्टो साइट से 4.77 करोड़ की हेराफेरी, साइबर पुलिस ने भाई-बहन को किया गिरफ्तार
क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर 4 करोड़ 77 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक भाई-बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने निवेशकों को लुभाकर उनसे पैसे जमा करवाए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, बुढलाडा। क्रिप्टोकरेंसी की आड़ में फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने वाले भाई बहन को साइबर क्राइम ब्रांच मोहाली की ओर से गिरफ्तार करने के बाद बुढलाडा अदालत में पेश किया।
साइबर क्राइम विंग के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर भगवंत सिंह ने बताया कि सिटी पुलिस बुढलाडा ने करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने वाले भाई-बहन समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दिए गए लिखित बयान में पार्षद सुखदीप सिंह और सिकंदर सिंह ने बताया कि बठिंडा वासी सुखदेव सिंह, दीप्ति सैनी और उसके भाई चाहत सैनी ने अपनी वेबसाइट बनाकर अधिक मुनाफे का झांसा देकर जाली क्वाइन तैयार किया और सुखदीप सिंह से 3.50 करोड़ रुपये और उसके साथी गांव लल्लूआना वासी सिकंदर सिंह से 1.27 करोड़ रुपये का निवेश करवाया।
उन्होंने बताया कि वे समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जाली कवाइन में अच्छा मुनाफा दिखा कर लोगों को लालच देते थे और जब कोई व्यक्ति निवेशित धन या लाभ निकालने की कोशिश करता था, तो वे वेबसाइट हैक होने का बहाना बनाकर कहते थे कि सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है।
इस संबंध में जब उन्होंने अपना पैसा वापस लेकिन की कोशिश की, तो उन्होंने जाली रसीद तैयार करते उनका विश्वास जीतने की कोशिश की। लेकिन उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी के इरादे से उनके द्वारा संचालित विभिन्न वेबसाइटों से झूठे बहाने पैसा जमा करना संदिग्ध प्रतीत हुआ, क्योंकि जब उनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हुए, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।
डीएसपी मानसा की जांच रिपोर्ट के बाद सिटी पुलिस ने सुखदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी मुल्तानियां रोड बठिंडा, हाल आबाद वीआईपी रोड, जीरकपुर और दीप्ति सैनी पुत्री सुभाष सैनी व उसके भाई चाहत सैनी पुत्र सुभाष सैनी वासी लुधियाना के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
साइबर क्राइम ब्रांच ने मामले का जिम्मा संभालते उक्त दोनों भाई-बहनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब बरनाला जेल में बंद तीसरे साथी को भी प्रोडक्शन वारंट के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा।
