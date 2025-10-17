IAS पूरन कुमार के साले पर पहले से दर्ज हैं पंजाब में भ्रष्टाचार का केस, पंजाब की इस सीट से हैं विधायक

जागरण संवाददाता, बठिंडा। एएसआइ संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में नामजद आम आदमी पार्टी के बठिंडा देहात से विधायक अमित रतन कोटफत्ता पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए हैं। कोटफत्ता आइपीएस वाई पूरन कुमार के साले हैं। उन पर फरवरी 2023 में गांव घुद्दा की सरपंच के पति ने विधायक के खिलाफ विजिलेंस को रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। मामले की जांच में अमित रतन को भी नामजद कर गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।

ASI संदीप लाठर ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसपर उन्होंने आईएएस पूरन कुमार पर कई आरोप लगाए थे। संदीप ने कहा कि पुरन कुमार की पत्नी आइएस है और साला विधायक, दूसरे सदस्य एक आयोग के सदस्य हैं, उनकी ताकत से भ्रष्टाचार किया।