IAS पूरन कुमार के साले पर पहले से दर्ज हैं पंजाब में भ्रष्टाचार का केस, पंजाब की इस सीट से हैं विधायक
बठिंडा से आप विधायक अमित रतन कोटफत्ता, एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामले में नामजद हैं और पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। उन पर रिश्वत मांगने की शिकायत भी दर्ज है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। संदीप लाठर ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो में आईएएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। एएसआइ संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में नामजद आम आदमी पार्टी के बठिंडा देहात से विधायक अमित रतन कोटफत्ता पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए हैं।
कोटफत्ता आइपीएस वाई पूरन कुमार के साले हैं। उन पर फरवरी 2023 में गांव घुद्दा की सरपंच के पति ने विधायक के खिलाफ विजिलेंस को रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। मामले की जांच में अमित रतन को भी नामजद कर गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।
ASI संदीप लाठर ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसपर उन्होंने आईएएस पूरन कुमार पर कई आरोप लगाए थे। संदीप ने कहा कि पुरन कुमार की पत्नी आइएस है और साला विधायक, दूसरे सदस्य एक आयोग के सदस्य हैं, उनकी ताकत से भ्रष्टाचार किया।
एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में तीन लोग नामजद किए गए हैं। संदीप लाठर की पत्नी संतोष की शिकायत पर रोहतक सदर पुलिस स्टेशन में इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इनमें दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार, आईपीएस अफसर की पत्नी पी अमनीत कुमार और विधायक अमित रतन शामिल हैं।
