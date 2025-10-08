थाइलैंड की लड़की सहित 8 लोग... मानसा में स्पा सेंटर में चल रहा था जिस्मफरोशी, छापेमारी के दौरान पुलिस के भी उड़ गए होश

मानसा पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक थाई महिला समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि एक व्यक्ति फरार है। पुलिस ने ट्रैफिक एंड इमोरल प्रीवेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, मानसा। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्मफरोशी के अड्डे का सदर पुलिस ने पर्दाफाश करते थाईलैंड वासी एक महिला सहित आठ लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में एक व्यक्ति अभी फरार बताया जा रहा है।

मामले की जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बेअंत कौर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के ठुठियावाली रोड़ पर स्पा सेंटर की आड़ में कुछ लोग जिस्मफरोशी के धंधे को चलाकर वहां पहुंचने वाले भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे है।

पुलिस पार्टी की ओर से स्पा सेंटर पर की रेड के दौरान वहा से पुलिस ने हरियाणा के तारुआणा वासी जगसीर सिंह,गांव हीरके वासी गगनदीप सिंह, मानसा वासी हिमांशु और विकास, गांव ख्याला खुर्द वासी हरमनदीप सिंह, बहादुरगढ़ वासी मंजू, पटियाला वासी संदीप कौर, थाईलैंड वासी महिला मीला को गिरफ्तार कर लिगया गया जबकि गांव चोटिया वासी जगसीर सिंह अभी फरार बताया जा रहा है।