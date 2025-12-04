Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मानसा के होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने छापामारी कर 6 को किया गिरफ्तार

    By Sahil Garg Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    मानसा जिले के सरदूलगढ़ में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। होटल मालिक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को होट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    देह व्यापार को लेकर होटल पर पुलिस की रेड, छह गिरफतार।

    संवाद सहयोगी, मानसा। पंजाब के मानसा जिले के सरदूलगढ़ के एक होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर छापामारी करते पुलिस ने होटल मालिक सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना इंचार्ज सरदूलगढ़ गणेश्वर कुमार शर्मा ने बताया कि शहर के मेन रोड पर स्थित होटल रॉयल विला में काफी समय से गैर-कानूनी और अन्य प्रकार की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस को मिली सूचना पर कार्रवाई करते इंस्पेक्टर पुष्पिंदर कौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेड करते होटल के कमरों से पांच लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने लाया गया।

    मामले की जांच अधिकारी इंस्पेक्टर पुष्पिंदर कौर ने बताया कि पुलिस ने होटल का संचालक सुनील कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने उपरांत पुलिस द्वारा तफ्तीश के आधार पर पांच अन्य लोगों हरियाणा के रोड़ी वासी सतनाम सिंह, गांव चोटिया वासी खुशप्रीत सिंह , गांव फतेहपुर वासी खुशप्रीत सिंह, गांव शेखपुरिया वासी महावीर और गांव करंडी वासी विकास कुमार को नामजद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    याद रहे कि कुछ दिन पहले भी पुलिस ने शैलर रोड पर एक घर में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर छापामारी करते कार्रवाई की थी।